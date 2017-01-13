Союз музеев выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ
Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) приведет к ликвидации «одного из самых успешных музеев России». Об этом говорится в заявлении Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, опубликованном на сайте Союза музеев России.
Музей в Исаакиевском соборое, подчеркивается в заявлении, имеет особое значение, в том числе, и как памятник подвигу музейных работников во время блокады Ленинграда.
Исаакиевский собор в последние годы, говорится в обращении, считался одним из лучших примеров взаимодействия РПЦ и музеев. Исаакиевский собор входил в число наиболее посещаемых музеев России, одновременно в нем только за 2016 год были проведены более 640 богослужений, отмечается в заявлении.
При этом, подчеркивают авторы обращения, «благодаря прекрасно организованной системе контроля в музее можно точно сказать, что на одну службу в среднем приходит менее 30 человек, а общее количество верующих, пришедших на службы, составляет менее одного процента от всех посетителей собора».
Союз музейных работников выражает надежду на то, что власти Санкт-Петербурга и РПЦ «найдут возможности для того, чтобы не заводить ситуацию в тупик» и «совместная работу по поиску правильного пути — пути сотрудничества и взаимодействия, а не противостояния» будет продолжена.
Невозможно не задать вопрос, ради чего уничтожается музей? В том, что уничтожается, — сомнений нет, так как работа любого музея — это работа его коллектива, а понятно, что далеко не все сотрудники государственного учреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации.