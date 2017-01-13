Союз музеев выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) приведет к ликвидации «одного из самых успешных музеев России». Об этом говорится в заявлении Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, опубликованном на сайте Союза музеев России.

Музей в Исаакиевском соборое, подчеркивается в заявлении, имеет особое значение, в том числе, и как памятник подвигу музейных работников во время блокады Ленинграда.

Исаакиевский собор в последние годы, говорится в обращении, считался одним из лучших примеров взаимодействия РПЦ и музеев. Исаакиевский собор входил в число наиболее посещаемых музеев России, одновременно в нем только за 2016 год были проведены более 640 богослужений, отмечается в заявлении.

При этом, подчеркивают авторы обращения, «благодаря прекрасно организованной системе контроля в музее можно точно сказать, что на одну службу в среднем приходит менее 30 человек, а общее количество верующих, пришедших на службы, составляет менее одного процента от всех посетителей собора».

Союз музейных работников выражает надежду на то, что власти Санкт-Петербурга и РПЦ «найдут возможности для того, чтобы не заводить ситуацию в тупик» и «совместная работу по поиску правильного пути — пути сотрудничества и взаимодействия, а не противостояния» будет продолжена.