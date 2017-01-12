Исаакиевский собор отдадут РПЦ на 49 лет
Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование Русской православной церкви сроком на 49 лет.
Об этом говорится в приложении к распоряжению о передаче собора, опубликованному на сайте комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. Распоряжение датировано 30 декабря 2016 года.
Договор о передаче Исаакиевского собора, указывается в документе, должен быть заключен с РПЦ не позднее, чем через два года после подписания распоряжения, т. е. до конца 2018 года.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 10 января объявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ, но сохранит музейные функции. Сроки передачи собора администрация губернатора называть не стала, пообещав уточнить их позднее.
Директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров предположил, что процесс передачи собора займет не менее двух-трех лет. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов, в свою очередь, назвал указанный Буров трехлетний период «пессимистичным прогнозом», добавив, что собор передадут РПЦ «в гораздо меньшие сроки».