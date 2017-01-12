Исаакиевский собор отдадут РПЦ на 49 лет

Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование Русской православной церкви сроком на 49 лет.

Об этом говорится в приложении к распоряжению о передаче собора, опубликованному на сайте комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. Распоряжение датировано 30 декабря 2016 года.

Договор о передаче Исаакиевского собора, указывается в документе, должен быть заключен с РПЦ не позднее, чем через два года после подписания распоряжения, т. е. до конца 2018 года.