За год РПЦ передали более 100 объектов в России

Дождь
13:32, 13 января 2017
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Русской православной церкви (РПЦ) в 2016 году было передано 133 различных объекта, сообщило Росимущество в ответ на запрос телеканала «Дождь».

На долю РПЦ, говорится в документе, пришлось 90 процентов всех заявок на передачу объектов, которые в течение года подавали в Росимущество религиозные организации.

В 2015 году Росимущество составило список из более чем двух тысяч объектов религиозного назначения, которые состоят на балансе у государства и могут быть переданы религиозным организациям. Из этого списка РПЦ попросила 284 объекта, 184 ей уже переданы.

<…> «Бесспорные объекты», такие как церкви, соборы, колокольни, в основном уже переданы РПЦ, но по закону подлежат передаче и церковно-приходские школы, духовные училища, трапезные, кузни, конюшни и. т. п., отмечается в справке Росимущества. При этом для передачи таких объектов требует документальное подтверждение, что их построили именно для религиозной деятельности.

Дождь
Закон, позволяющий передавать религиозным организациям объекты, принадлежащие государству, действует в России с 2010 года.
На основании этого закона (327-ФЗ) власти Санкт-Петербурга решили передать РПЦ Исаакиевский собор. Планируется, что РПЦ получит собор в безвозмездное пользование сроком на 49 лет.
Власти Петербурга утверждают, что музейная функция Исаакиевского собора будет сохранена. Минкультуры и Союз музеев России считают, что передача собора фактически означает ликвидацию музея.
Решение о передаче РПЦ Исаакиевского собора вызвало неоднозначную реакцию как среди жителей Санкт-Петербурга, так и за его пределами. 13 января в Петербурге запланирована акция протеста против передачи собора РПЦ.
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