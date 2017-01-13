За год РПЦ передали более 100 объектов в России

Русской православной церкви (РПЦ) в 2016 году было передано 133 различных объекта, сообщило Росимущество в ответ на запрос телеканала «Дождь».

На долю РПЦ, говорится в документе, пришлось 90 процентов всех заявок на передачу объектов, которые в течение года подавали в Росимущество религиозные организации.

В 2015 году Росимущество составило список из более чем двух тысяч объектов религиозного назначения, которые состоят на балансе у государства и могут быть переданы религиозным организациям. Из этого списка РПЦ попросила 284 объекта, 184 ей уже переданы.