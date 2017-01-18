Союз ученых: передача РПЦ Исаакиевского собора недопустима и должна быть остановлена

Санкт-Петербургский союз ученых
07:47, 18 января 2017
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Санкт-Петербургский союз ученых опубликовал открытое письмо, в котором назвал передачу Исаакиевского собора РПЦ «недопустимой» и потребовал ее остановить.

«Построенный в середине XIX века на средства государственной казны, Исаакиевский собор никогда не принадлежал собственно церкви», — напоминают авторы письма.

Передача собора РПЦ, подчеркивается в обращении, в числе прочего нарушит права граждан Санкт-Петербурга, «мнением которых по этому вопросу руководство города даже не удосужилось поинтересоваться», а также может породить «ненужный раскол в обществе».

Кроме того, говорится в открытом письме, решение о передаче собора нарушает часть 2 статьи 44 Конституции, согласно которой «Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям».

Ранее против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступил Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области и ряд других общественных организаций.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ 10 января. Решение отдать собор РПЦ, как выяснилось позднее, власти города приняли в конце декабря. Собор планируется отдать в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Договор о передаче собора должен быть оформлен до конца 2019 года.
Губернатор Санкт-Петербурга утверждает, что Исаакиевский собор после передачи сохранит музейные функции. В Минкультуры, в свою очередь, заявили, что передача Исаакиевского собора РПЦ фактически означает ликвидацию музея.
В Санкт-Петербурге 13 января прошла акция протеста против передачи собора церкви.

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