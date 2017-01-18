Союз ученых: передача РПЦ Исаакиевского собора недопустима и должна быть остановлена

Санкт-Петербургский союз ученых опубликовал открытое письмо, в котором назвал передачу Исаакиевского собора РПЦ «недопустимой» и потребовал ее остановить.

«Построенный в середине XIX века на средства государственной казны, Исаакиевский собор никогда не принадлежал собственно церкви», — напоминают авторы письма.

Передача собора РПЦ, подчеркивается в обращении, в числе прочего нарушит права граждан Санкт-Петербурга, «мнением которых по этому вопросу руководство города даже не удосужилось поинтересоваться», а также может породить «ненужный раскол в обществе».

Кроме того, говорится в открытом письме, решение о передаче собора нарушает часть 2 статьи 44 Конституции, согласно которой «Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям».