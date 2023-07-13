Война Пятьсот пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 июля читайте здесь.
Главные новости:
Несколько российских компаний, связанных с петербургским бизнесменом и основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, после мятежа, устроенного Пригожиным, получили государственные контракты на как минимум один миллиард 64 миллиона рублей. Об этом сообщает RTVI, ссылаясь на контракты на организацию питания в школах и больницах.
Крупнейшим заказчиком выступило управление образования администрации подмосковных Мытищ, заключившее с ООО «Продфутсервис» контракт на более чем 705 миллионов рублей. Контракт предполагает, что фирма в 2023-2025 годах станет поставлять питание в школы Московской области.
Другими поставщиками стали ООО «АВК», ЗАО «Комбинат дошкольного питания» (КДП) и ООО «Руссоцкапитал», которые связывают с Пригожиным. Среди заказчиков есть несколько больниц и поликлиник, а также детский лагерь «Артек».
В начале июля издание «Верстка» сообщило, что контракты на поставку питания в школы Московской области, которые обычно доставались компаниям Евгения Пригожина начали отдавать другим фирмам.
Суд в Москве заочно арестовал политика Владимира Милова по делу о распространении «фейков» о российской армии, сообщает «Медиазона».
Обвинения в адрес Милова связаны с видео «Преступления Путина» на ютьюб-канале «Навальный Live».
Как отмечает «Медиазона», изначально дело против политика возбудили по более мягкой 1 части статьи, но затем переквалифицировали на распространение «фейков» об армии по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).
Милова также объявили в розыск. Политик уехал из России в 2021 году.
Западные СМИ продолжают сообщать о реакции представителей стран НАТО на критику Владимира Зеленского в первый дань саммита в Вильнюсе.
Накануне источники Bloomberg сообщили, что лидеры стран НАТО во время ужина, проходившего в Вильнюсе вечером 11 июля, попросили президента Украины Владимира Зеленского «остыть» после того, как он назвал «абсурдным» нежеланием предоставить Украине четкие сроки вступления в НАТО.
Собеседники The New York Times утверждают, что критика президента Украины «привела американцев в ярость», а сам он угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина-НАТО, но затем смягчил публичный тон.
По информации Deutsche Welle, делегация США намекнула команде Зеленского, что если Киев будет требовать слишком активно и много, Вашингтон может пересмотреть объемы военной помощи. При этом издание отмечает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в этом не участвовал.
ФСБ заявила о задержании трансгендерного россияниа по подозрению в госизмене из-за перевода ВСУ
Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, сотрудники спецслужбы задержали ЛГБТ-активиста и волонтера правозащитного проекта «ОВД-Инфо».
ФСБ утверждает, что задержанный администрировал «антироссийский информационный ресурс», а также перевел деньги в один из банков Украины на помощь ВСУ.
В отношении задержанного завели дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы или до пожизненного заключения.
РИА Новости опубликовало видео задержания активиста. На кадрах ролика вооруженные сотрудники ФСБ выскакивают из фургона, набрасываются на прохожего, заламывают ему руки за спину, чтобы надеть наручники, и уводят в машину.
Три четверти россиян выступили против использования ядерного оружия в Украине, следует из результатов опроса социологической компании Russian Field, которые опубликовал РБК.
Еще 11% опрошенных считают такой вариант действий РФ допустимым, 5% сочли применение ядерного оружия допустимым только при угрозе поражения России в войне.
Еще 5% респондентов затруднились с ответом, 4% предложили другие варианты ответов, 1% отказался отвечать.
Заместителя командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине Сергея Суровикина нет в следственных изоляторах «Матросская тишина» и «Кремлевский централ», заявил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников в ответ на сообщения о задержании или аресте генерала.
Слухи о задержании Суровикина появились после мятежа основателя ЧВК Евгения Пригожина. СМИ сообщали, что генерала могли задержать и допросить о связях с Пригожиным.
12 июля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Суровикин «отдыхает» и «пока не доступен».
Командующий 58-й общевойсковой армией РФ заявил, что его отстранили от должности за критику
Об этом генерал-майор Иван Попов сказал в обращении к военнослужащим, которое распространил депутат Госдумы Андрей Гурулев, в прошлом также командовавший 58-й армией.
«Честно вам говорю, возникла ситуация сложная со старшим начальством, которую надо было или смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, или назвать вещи своими именами», — сказал в обращении Попов.
По его словам, он «жестко» обозначил все проблемные вопросы в российской армии «по боевой работе, по обеспечению». «Заострил внимание на самой главной трагедии современной войны — это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станций артиллерийской разведки и массовые гибель и увечья наших с вами братьев от артиллерии противника», — заявил Попов.
«В связи с этим, старшие начальники, видимо, почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно, за один световой день, состряпали приказ, министр обороны подписал распоряжение и от меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие вооруженных сил Украины, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент», — добавил Попов.
Накануне об отстранении Попова сообщил телеграм-канал Grey Zone, связанный с ЧВК Вагнера. По его данным, Попова отстранили после того, как он выступил с докладом перед начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и, в частности, предлагал провести ротацию российских подразделений, находящихся на первой линии фронта. В ответ на доклад, утверждает Grey Zone, Герасимов заявил, что Попов «занимается дезинформацией и паникерством».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли более 60 авиационных ударов и совершили 64 обстрела из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- На купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях произошло более 35 боевых столкновений.
- Армия РФ безуспешно наступала в районах Новоселовского, Авдеевки, Керамика, Марьинки и Новомихайловки.
- ВСУ продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях (Запорожская область), закрепляются на достигнутых рубежах.
- Авиация ВСУ нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также четыре удара по зенитно-ракетным комплексам россиян.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили один пункт управления, 16 артиллерийских комплексов на огневых позициях, четыре зенитно-ракетных комплекса и две станции радиоэлектронной борьбы противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Последствия атаки на Киев
Ночью войска РФ атаковали Киев дронами. Один человек погиб
В ночь на 13 июля Армия России запустила по Киеву беспилотники-камикадзе. Как сообщили в городской военной администрации, системы ПВО сбили «около десятка» дронов над столицей Украины. Их обломки упали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города.
Пострадали как минимум четыре человека, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Тело одного погибшего нашли во время тушения пожара, который начался в одной из квартир в Подольском районе из-за падения обломков дронов.
Командование Воздушных сил ВСУ, в свою очередь, заявило, что всего по территории Украины российские войска запустили 20 беспилотников и две крылатые ракеты — все они были сбиты.
Российские войска атакуют Киев дронами третью ночь подряд. 11 и 12 июля военная администрация столицы Украины сообщала, что пострадавших и разрушений в Киеве нет, а все беспилотники удалось сбить.
Здравствуйте. Начинается 505-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы будем в прямом эфире следить за главными событиями, связанными с войной и ее последствиями. Спасибо, что вы с нами.