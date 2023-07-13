Война Пятьсот пятый день. Онлайн «Медузы»

Несколько российских компаний, связанных с петербургским бизнесменом и основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, после мятежа, устроенного Пригожиным, получили государственные контракты на как минимум один миллиард 64 миллиона рублей. Об этом сообщает RTVI, ссылаясь на контракты на организацию питания в школах и больницах.

Крупнейшим заказчиком выступило управление образования администрации подмосковных Мытищ, заключившее с ООО «Продфутсервис» контракт на более чем 705 миллионов рублей. Контракт предполагает, что фирма в 2023-2025 годах станет поставлять питание в школы Московской области.

Другими поставщиками стали ООО «АВК», ЗАО «Комбинат дошкольного питания» (КДП) и ООО «Руссоцкапитал», которые связывают с Пригожиным. Среди заказчиков есть несколько больниц и поликлиник, а также детский лагерь «Артек».

В начале июля издание «Верстка» сообщило, что контракты на поставку питания в школы Московской области, которые обычно доставались компаниям Евгения Пригожина начали отдавать другим фирмам.