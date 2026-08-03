За два года на российских генералов совершили не менее шести покушений в тылу. Трое из них погибли. Вот полный список

Игорь Кириллов, Фанил Сарваров, Ярослав Москалик Минобороны РФ / EPA / Scanpix / LETA; Минобороны РФ

С начала полномасштабной войны высокопоставленные российские генералы не только погибают на фронте, но и становятся целями диверсий в тылу. Как минимум трое генералов погибли в результате взрывов в Москве и Подмосковье; еще в одного стреляли, но он выжил. Последней жертвой, вероятно, должен был стать Александр Чайко, которого в мае 2026 года назначили главой Воздушно-космических сил России. Именно его телеграм-каналы называют целью взрыва, произошедшего 1 августа в московском ресторане Balzi Rossi в высотке на Баррикадной. Однако практически никаких официальных заявлений со стороны властей за этим не последовало — кроме комментария мэра Москвы Сергея Собянина, который назвал взрыв терактом. Перечисляем все, что известно о покушениях на российских генералов в тылу.

декабрь 2024 года

↓

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов стал первым высокопоставленным генералом, убитым в результате диверсии. Он погиб на выходе из дома на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва бомбы, прикрепленной к самокату. Вместе с ним был убит его помощник Илья Поликарпов. Исполнитель теракта на допросе заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. Он получил пожизненный срок.

Читайте также

В Москве убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов Он погиб около дома на Рязанском проспекте — при взрыве бомбы, прикрепленной к самокату

Читайте также

В Москве убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов Он погиб около дома на Рязанском проспекте — при взрыве бомбы, прикрепленной к самокату

апрель 2025 года

↓

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб при взрыве в подмосковной Балашихе. Бомба была заложена в автомобиле «Фольксваген», припаркованном во дворе жилого дома. Она взорвалась, когда Москалик подошел к машине (судя по утечкам, она ему не принадлежала). По обвинению в убийстве Москалика был задержан Игнат Кузин, которого следствие назвало «агентом украинских спецслужб». Он также получил пожизненный срок.

Читайте также

В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. Погиб замначальника управления Генштаба генерал Ярослав Москалик

Читайте также

В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. Погиб замначальника управления Генштаба генерал Ярослав Москалик

декабрь 2025 года

↓

Начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в результате подрыва его автомобиля. Взрыв произошел на парковке на улице Ясеневой на юге Москвы. Генерал успел сесть в машину и проехать несколько метров. Следственный комитет после убийства Сарварова возбудил уголовное дело, однако о задержанных или подозреваемых не сообщалось.

Читайте также

В Москве убит генерал-лейтенант Фанил Сарваров — начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ Его автомобиль взорвали на парковке у дома. СК проверяет версию о причастности украинских спецслужб

Читайте также

В Москве убит генерал-лейтенант Фанил Сарваров — начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ Его автомобиль взорвали на парковке у дома. СК проверяет версию о причастности украинских спецслужб

февраль 2026 года

↓

В генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стреляли в холле жилого дома на Волоколамском шоссе в Москве, когда он выходил из своей квартиры. Алексеев занимал должность первого заместителя начальника Главного управления Генштаба РФ. Он известен в частности тем, что во время мятежа Евгения Пригожина участвовал в переговорах с главой ЧВК Вагнера в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону вместе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Расследователи называли Алексеева одним из главных кураторов российских «добровольческих» формирований, участвующих в войне с Украиной.

Читайте также

В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. В него стреляли в подъезде его дома. Он в тяжелом состоянии

Читайте также

В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. В него стреляли в подъезде его дома. Он в тяжелом состоянии

апрель 2026 года

↓

Генерал-майор Азатбек Омурбеков в 2022 году командовал 64-й мотострелковой бригадой, вторгшейся в Киевскую область. Власти Украины считают военных этой бригады причастными к убийствам и пыткам мирных жителей в городе Буча. О покушении на Омурбекова писали только анонимные телеграм-каналы. По данным канала «ВЧК-ОГПУ», взрывное устройство было заложено в почтовый ящик на территории военного гарнизона в селе Князе-Волконское-1 в Хабаровском крае. В результате взрыва погиб командир батальона учебной связи. Больше ничего об этом покушении неизвестно.

август 2026 года

↓

Генерал-полковник Александр Чайко — один из самых высокопоставленных генералов в ряду тех, на кого были совершены покушения. В мае 2026 года Чайко назначили главой Воздушно-космических сил РФ. В конце июля ему исполнилось 55 лет. 1 августа в Москве в высотке на Баррикадной произошел взрыв у ресторана Balzi Rossi, где Чайко, предположительно, отмечал день рождения вместе с назначением. Официально его имя нигде не называлось (о том, что он был целью покушения, пишут телеграм-каналы), о возбуждении уголовного дела СК пока не сообщал. На федеральных каналах о взрыве практически ничего не рассказали.

Читайте также

Целью теракта в московском ресторане, вероятно, был генерал Александр Чайко — хотя сам он в итоге не пострадал. Что о нем известно?

Читайте также

Целью теракта в московском ресторане, вероятно, был генерал Александр Чайко — хотя сам он в итоге не пострадал. Что о нем известно?