«ВЧК-ОГПУ»: в Хабаровском крае совершили покушение на генерал-майора Азатбека Омурбекова. Его обвиняли в убийствах в Украине

На генерал-майора Азатбека Омурбекова совершили покушение в военном гарнизоне в селе Князе-Волконское-1 в Хабаровском крае, сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», ссылаясь на источники.

Согласно этим данным, 28 апреля на территории гарнизона сработало взрывное устройство, заложенное в почтовый ящик. Погиб один человек — командир батальона учебной связи подполковник Кузьменко (его имя не называется). Несколько человек получили ранения. В каком состоянии находится Омурбеков, неизвестно. Провластное издание «Без формата» в Хабаровске сообщило, что генерал «чудом выжил».

Официально о взрыве не сообщалось. При этом о происшествии с похожими обстоятельствами, которое произошло в Хабаровском крае, 28 апреля сообщал российский федеральный Пятый канал. По его данным, взрыв произошел в воинской части в помещении офицерского клуба, а взрывное устройство находилось в почтовом ящике. В результате взрыва погиб один человек.

Журналисты издания «Вот так» позвонили Омурбекову, но он не ответил на звонок. Трое жителей села Князе-Волконское-1 не смогли подтвердить или опровергнуть сообщения о взрыве. Один из них заявил «Вот так», что «сразу не может сказать [о предполагаемом взрыве]», и бросил трубку.

Журналистка Екатерина Фомина сообщила, что пыталась связаться с женой Омурбекова, но она не ответила.

Весной 2022 года Омурбеков командовал 64-й мотострелковой бригадой, воевавшей в Киевской области. Его подчиненные рассказывали (1, 2), что Омурбеков бил и унижал своих солдат, а также приказывал убивать «всех [мирных жителей], у кого телефоны найдете», и обстреливать машины с гражданскими. Когда Омурбеков вернулся с фронта, ему дали звание Героя России. Генерал находится под санкциями США, Евросоюза и других стран Запада.

Власти Украины считают, что военные 64-й отдельной мотострелковой бригады, которой командовал Азатбек Омурбеков, причастны к убийствам и пыткам мирных жителей в Буче.

«Буду жить с этим черным потолком до конца» Буча, улица Яблонская. Четыре года назад здесь нашли десятки убитых мирных жителей. Фоторепортаж «Медузы» — о том, как сохранилась память о тех страшных событиях

