Россия и Армения сползают в новый кризис Кремль не устраивает прозападный курс Еревана. Путин почти открыто угрожает украинским сценарием
Парламентские выборы в Армении пройдут в ближайшее воскресенье, 7 июня. Россия неоднократно критиковала действующего премьера страны Никола Пашиняна за то, что Ереван, как считают в Кремле, выбрал прозападный курс. Армения начала активнее сотрудничать с Евросоюзом и США после того, как Россия фактически отказалась поддержать ее в конфликте с Азербайджаном. Сейчас Москва требует, чтобы до выборов в Армении допустили пророссийского бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится под домашним арестом. Одновременно кремлеботы развернули широкомасштабную кампанию против Армении и Пашиняна лично. По данным Reuters, в Кремле якобы обсуждали план отправить в Ереван 100 тысяч армян, проживающих в России, — чтобы те проголосовали против Пашиняна. Коротко рассказываем, как еще в преддверии выборов Россия усиливает давление на Армению.
- Кремль регулярно использует экономические рычаги против близких соседей, с которыми ведет тесную торговлю. Россельхознадзор уже запретил импорт армянской клубники, томатов, огурцов, перцев, зелени, некоторых марок коньяка и вина, минеральной воды «Джермук», цветов, рыбы, абрикосов, черешни, слив, винограда.
- Вдобавок к этому министр энергетики РФ Сергей Цивилев пригрозил остановить поставки в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, если Армения продолжит процесс вступления в Евросоюз.
- Власти России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана совместно потребовали, чтобы Армения провела референдум о том, остается ли страна в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) или будет стремиться вступить в Евросоюз. Никол Пашинян отказался проводить такой референдум, заявив, что это пока теоретический вопрос.
- Президент РФ Владимир Путин после саммита ЕАЭС в Астане прямо пригрозил: если Армения начнет переходить на стандарты ЕС, то Москва «свернет» всю экономическую интеграцию с Ереваном, а гражданам Армении придется получать патенты на работу в России. При этом Путин подчеркнул, что из-за попыток присоединения к ЕС в свое время начался «кризис» в Украине.
- МИД России отозвал посла РФ в Армении Сергея Копыркина для консультаций «в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС». Отзыв посла — один из способов демонстрации недовольства на дипломатическом уровне.
- На фоне этих угроз, как утверждает Кремль, Путин позвонил Пашиняну в день его рождения — 1 июня премьер-министру Армении исполнился 51 год. Во время беседы президент РФ якобы рассуждал об итогах саммита ЕАЭС в Астане. Одновременно Кремль опубликовал телеграмму, которую Путин отправил Пашиняну. В ней говорится, что Россия заинтересована в том, чтобы и дальше развивать дружественные отношения с Арменией.