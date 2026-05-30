Россия отозвала посла из Армении для консультаций

Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций «в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ».

Соответствующее уведомление утром 30 мая распространил МИД РФ, не уточняя каких-либо подробностей.

Отзыв посла для консультаций — один из дипломатических способов продемонстрировать недовольство. Такой шаг приводит к символическому понижению уровня отношений между двумя странами — пока посол находится за пределами страны, ее интересы представляет временный поверенный с ограниченными полномочиями.

В последние несколько лет Армения начала сближаться с Евросоюзом. За две недели до выборов премьер-министра Армении Никола Пашиняна также поддержал Дональд Трамп. Россия обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с РФ бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием.

«У России есть средства сровнять с землей всех» Путин съездил в Казахстан — и оттуда пригрозил Армении и вообще всем. А заодно процитировал Геббельса (но на самом деле Гитлера)

