Трамп поддержал Пашиняна на выборах в Армении

Президент США Дональд Трамп заявил, что «полностью и безоговорочно» поддерживает премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах.

Он назвал Пашиняна своим «большим другом» и лидером, который делает Армению «сильной, богатой и очень безопасной». По словам американского президента, Пашинян «полностью разделяет» его «видение мира и процветания для Армении и всего региона Южного Кавказа».

Трамп заявил, что недавно Армению посетил госсекретарь США Марко Рубио, который согласовал «несколько важных сделок», а вскоре Вашингтон и Ереван «запустят движение по ».

«По этим причинам Никол получает мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня 2026 года. С помощью Никола мы поднимем Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты», — заключил Трамп.

Парламентские выборы в Армении должны пройти 7 июня. Пашинян идет на них во главе своей партии «Гражданский договор». На фоне предстоящих выборов в Армении прошел саммит Европейского политического сообщества, а сразу после - первый в истории саммит Армения — ЕС, на который приехали одновременно десятки европейских лидеров. При этом в последние недели резко ухудшились отношения Еревана и Москвы. Россия обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить к выборам главу российской промышленно-строительной группы «Ташир», бизнесмена Самвела Карапетяна. Москва начала вводить ограничения на импорт продукции из Армении, уже запретив ввоз цветов, минеральной воды и алкогольных напитков трех производителей, а также пригрозив запретом на ввоз овощей и фруктов.

