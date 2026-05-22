Власти России запретили ввозить из Армении минеральную воду «Джермук» — вслед за запретом цветов
Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России минеральной воды из Армении «Джермук».
«В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья», — заявили в Роспотребнадзоре.
Запрет начинает действовать немедленно.
Роспотребнадзор не в первый раз вводит ограничения в отношении воды «Джермук». В конце апреля ведомство запретило ввоз и продажу воды, которая была произведена с 23 октября 2025 года по 17 февраля 2026 года. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов.
Россия на протяжении многих лет регулярно вводит запреты на ввоз тех или иных продуктов из стран, с которыми у нее ухудшились отношения. С Ереваном у Москвы возникли разногласия из-за прозападного, по мнению властей РФ, курса правительства Никола Пашиняна.
Россельхознадзор 20 мая ввел ограничения на ввоз цветов из Армении. Это объяснялось необходимостью «защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России».
В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы. Россия публично требует от Армении допустить на них бизнесмена Самвела Карапетяна, который сейчас находится под домашним арестом. Против Пашиняна пророссийские боты начали кампанию в соцсетях.