Армения: готовится к выборам. Россия: вводит против нее торговые ограничения (а точнее, запрещает цветы)
Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении с 22 мая.
Решение принято «для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России». Ведомство пояснило, что с начала 2026 года было выявлено 135 случаев «карантинных для ЕАЭС объектов» — это 77% от общего количества таких случаев за весь 2025 год.
Ввоз цветов из Армении будет ограничен до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов.
Российские надзорные органы регулярно вводят запреты на ввоз тех или иных продуктов из разных стран. Иногда это совпадает с ухудшением отношений России с зарубежными торговыми партнерами — так было, в частности, с запретом грузинских и молдавских вин и минеральной воды в 2006 году, овощей и фруктов из Польши в 2014–2015-м, томатов из Турции в 2015-м.
С Арменией, где через три недели пройдут парламентские выборы, отношения у России обострились — Москва хочет, чтобы Ереван отказался от прозападного курса и допустил на выборы российского олигарха Самвела Карапетяна, который сейчас находится под домашним арестом. Вместе с этим российская сеть прокремлевских ботов начала кампанию против действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.