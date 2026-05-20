Армения: готовится к выборам. Россия: вводит против нее торговые ограничения (а точнее, запрещает цветы)

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении с 22 мая.

Решение принято «для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России». Ведомство пояснило, что с начала 2026 года было выявлено 135 случаев «карантинных для ЕАЭС объектов» — это 77% от общего количества таких случаев за весь 2025 год.

Ввоз цветов из Армении будет ограничен до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов.

Российские надзорные органы регулярно вводят запреты на ввоз тех или иных продуктов из разных стран. Иногда это совпадает с ухудшением отношений России с зарубежными торговыми партнерами — так было, в частности, с запретом грузинских и молдавских вин и минеральной воды в 2006 году, овощей и фруктов из Польши в 2014–2015-м, томатов из Турции в 2015-м.

С Арменией, где через три недели пройдут парламентские выборы, отношения у России обострились — Москва хочет, чтобы Ереван отказался от прозападного курса и допустил на выборы российского олигарха Самвела Карапетяна, который сейчас находится под домашним арестом. Вместе с этим российская сеть прокремлевских ботов начала кампанию против действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Читайте также

Недавно все обсуждали, как Пашинян рассказывает Путину о демократии и соцсетях, которые «на 100% свободны». На деле это была очень важная встреча Проект Riddle Russia объясняет, зачем премьер Армении приехал в Москву и что от него требует Путин

Читайте также

Недавно все обсуждали, как Пашинян рассказывает Путину о демократии и соцсетях, которые «на 100% свободны». На деле это была очень важная встреча Проект Riddle Russia объясняет, зачем премьер Армении приехал в Москву и что от него требует Путин