Пашинян отказался проводить в Армении референдум о выборе между Европейским и Евразийским союзами. Этого требовали Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан

В настоящее время нет оснований для проведения в Армении референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом ( ), заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Армения продолжит работать в рамках ЕАЭС «до тех пор, пока выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом не станет неизбежным», отметил премьер. Он также добавил, что решение о выборе между ЕАЭС и ЕС должен принимать народ Армении.

Пока Армения официально не подаст заявку на членство в Европейском союзе или не приблизится к статусу кандидата на членство в ЕС, проведение любого референдума нелогично. Сегодня этот выбор носит теоретический характер, а выносить теоретический выбор на референдум, конечно, не очень разумно и правильно, не имеет под собой оснований (цитата по «Арменпресс»).

Пашинян добавил, что Армения будет работать «спокойно, мирно, без нервов, без споров в Евразийском экономическом союзе».

В конце мая лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана выпустили совместное заявление, в котором потребовали от Армении провести референдум и решить вопрос о том, остается ли страна в Евразийском экономическом союзе или продолжает стремиться к вступлению в ЕС. По их мнению, подготовка Еревана к вступлению в ЕС несет «существенные риски для экономической безопасности» для стран ЕАЭС.

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. На этом фоне отношения Москвы и Еревана резко ухудшились. Россия обвиняет действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна в прозападном курсе. В ответ на попытки Еревана сближаться с Евросоюзом, Россия начала вводить ограничения на импорт продукции из Армении. При этом 1 июня Путин поздравил Пашиняна с днем рождения, лидеры стран поговорили по телефону.

Читайте также

«Мы больше не надеемся на одного союзника. Армения — это уже не ограбленная вами и вашими партнерами страна» Пашинян выступил на предвыборном митинге — и ответил на слова Лукашенко о том, что Армения «никому не нужна»

Читайте также

«Мы больше не надеемся на одного союзника. Армения — это уже не ограбленная вами и вашими партнерами страна» Пашинян выступил на предвыборном митинге — и ответил на слова Лукашенко о том, что Армения «никому не нужна»