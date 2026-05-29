Власти России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана потребовали от Армении провести референдум и решить вопрос о том, остается ли страна в Евразийском экономическом союзе ( ) или продолжает стремиться к вступлению в Европейский союз.

В совместном заявлении Владимира Путина, Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова говорится, что подготовка Еревана к вступлению в ЕС несет «существенные риски для экономической безопасности» для стран ЕАЭС. Авторы заявления считают, что им необходимо «предотвратить связанный с этим ущерб».

Разделяем позицию о необходимости проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее неоднократно говорил, что Ереван, пока это возможно, продолжит одновременно сотрудничать с западными странами и государствами ЕАЭС. Как только Ереван лишится такой возможности, народ Армении, по его словам, сделает выбор.

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. На этом фоне отношения Москвы и Еревана резко ухудшились. Россия обвиняет действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна в прозападном курсе. Москва также требует допустить к выборам главу российской промышленно-строительной группы «Ташир», бизнесмена Самвела Карапетяна. В ответ на попытки Еревана сближаться с Евросоюзом, Россия начала вводить ограничения на импорт продукции из Армении.