Путин поздравил Пашиняна с днем рождения. И заявил, что Москва хочет развивать отношения с Ереваном (хотя Кремль делает обратное)

Президент России Владимир Путин направил премьеру Армении Николу Пашиняну поздравления с днем рождения, сообщается на сайте Кремля.

«Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии. Хотел бы пожелать Вам здоровья, благополучия и успехов», — говорится в опубликованной телеграмме.

В последнее время отношения между Россией и Арменией резко ухудшились. Москва обвиняет правительство Никола Пашиняна в прозападном курсе. В ответ на попытки Еревана сближаться с Евросоюзом, Россия начала вводить ограничения на импорт продукции из Армении.

В конце мая на пресс-конференции по итогам саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Путин заявил, что «кризис» в Украине начинался с ситуации, которая была похожа на то, что сейчас происходит в Армении: «Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против». Вскоре похожее заявление сделал Александр Лукашенко, который призвал народ Армении быть «очень аккуратным» при выборе между Евразийским союзом и Европой, чтобы «не повторить то, что произошло в Украине».

Власти России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана 29 мая выпустили совместное заявление, в котором потребовали от Армении провести референдум и решить вопрос о том, остается ли страна в ЕАЭС. На следующий день Россия отозвала своего посла в Армении для консультаций.

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. По информации Reuters, российские чиновники в последние месяцы обсуждали план отправки на родину проживающих в России граждан Армении, чтобы они проголосовали на парламентских выборах за конкурентов Пашиняна.

Читайте также

«У России есть средства сровнять с землей всех» Путин съездил в Казахстан — и оттуда пригрозил Армении и вообще всем. А заодно процитировал Геббельса (но на самом деле Гитлера)

Читайте также

«У России есть средства сровнять с землей всех» Путин съездил в Казахстан — и оттуда пригрозил Армении и вообще всем. А заодно процитировал Геббельса (но на самом деле Гитлера)