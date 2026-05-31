Лукашенко заявил, что Армении следует быть «аккуратнее», выбирая между Евразийским союзом и ЕС. Вслед за Путиным он сказал, что «в Украине все ровно так начиналось»

Александр Лукашенко призвал народ Армении быть «очень аккуратным» при выборе между Евразийским союзом и Европой, чтобы «не повторить то, что произошло в Украине». Его слова приводит «Белта».

По его мнению, заявления о возможном выходе Армении из Евразийского экономического союза ( ) и сближении с Евросоюзом делаются в связи с предстоящими парламентскими выборами, которые пройдут в Армении 7 июня. Он заявил, что в своих заявлениях руководство Армении доходит «до унижения ЕАЭС».

«Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси господь, не повторить то, что произошло в Украине… В Украине все ровно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми. Прежде чем делать такой шаг, армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение — мы с ним согласимся», — заявил Лукашенко.

На фоне предстоящих парламентских выборов в Армении отношения Москвы и Еревана резко ухудшились. Россия обвиняет действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна в прозападном курсе. Москва также требует допустить к выборам главу российской промышленно-строительной группы «Ташир», бизнесмена Самвела Карапетяна.

Власти России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана 29 мая выпустили совместное заявление, в котором потребовали от Армении провести референдум и решить вопрос о том, остается ли страна в ЕАЭС. По их мнению, подготовка Еревана к вступлению в ЕС несет «существенные риски для экономической безопасности» для стран ЕАЭС. Авторы заявления считают, что им необходимо «предотвратить связанный с этим ущерб».

На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане президент РФ Владимир Путин заявил, что кризис в Украине начинался с ситуации, которая была похожа на то, что сейчас происходит в Армении. «Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против», — говорил он.

Читайте также

«Мы больше не надеемся на одного союзника. Армения — это уже не ограбленная вами и вашими партнерами страна» Пашинян выступил на предвыборном митинге — и ответил на слова Лукашенко о том, что Армения «никому не нужна»

Читайте также

«Мы больше не надеемся на одного союзника. Армения — это уже не ограбленная вами и вашими партнерами страна» Пашинян выступил на предвыборном митинге — и ответил на слова Лукашенко о том, что Армения «никому не нужна»