Российские чиновники в последние месяцы обсуждали план отправки на родину проживающих в России граждан Армении, чтобы они на парламентских выборах за конкурентов действующего премьера Никола Пашиняна, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.

По словам собеседников агентства, российские власти оценили стоимость перевозки 100 тысяч избирателей примерно в 50 миллионов долларов. К середине мая Кремль распределил по российским регионам квоты — сколько армян нужно отправить из каждого — и потребовал от местных властей отчитаться о подготовке.

Журналисты Reuters не смогли установить, реализуется ли этот план на практике и хватит ли такого количества голосующих для сокращения разрыва между основными кандидатами на выборах.

Опросы, проведенные в мае, показывают, что партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна пока занимает первое место с результатом около 30%, а «Сильная Армения» его ближайшего соперника Самвела Карапетяна идет на втором месте с большим отрывом — у нее около 6%.

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, на которые в статусе одного из лидеров идет нынешний премьер-министр Никол Пашинян. В последние несколько лет Армения начала сближаться с Евросоюзом. За две недели до выборов Пашиняна также поддержал Дональд Трамп. Россия обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на выборы бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием.

В конце мая Россия пригрозила Армении, что остановит поставки нефти и газа из-за сближения Еревана с ЕС. Вместе с этим Россельхознадзор в течение нескольких дней под разными предлогами запретил ввоз в Россию ряда товаров из Армении — цветов, овощей, клубники и минеральной воды «Джермук».

По данным Reuters и The Insider, в октябре 2025 года Кремль создал структуру под названием Управление стратегического сотрудничества и партнерства, которая курирует операции влияния в Армении. В частности, в армянских кампаниях задействована сеть ботов под названием «Шторм-1516», которая известна распространением фейков на Западе. Ее связывают с ГРУ.

Кремлеботы уже два месяца пишут, что Пашинян готовится к войне с Россией. И вот неожиданность: Путин сказал, что Армения пошла по пути Украины

