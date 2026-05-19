The Insider перечислил «кураторов» информационной кампании против премьера Армении. Ее координирует администрация президента РФ

Российские власти ведут информационную кампанию против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ее координирует управление президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству (УСПС). Об этом говорится в публикации The Insider без ссылки на источники.

Управление по стратегическому сотрудничеству создали в администрации президента РФ после того, как Путин в августе 2024 года упразднил два управления по работе с зарубежными странами и приграничному сотрудничеству, которые курировал Дмитрий Козак. В сентябре Козак ушел в отставку с поста заместителя главы администрации президента. Новое управление возглавил генеральный директор компании «Росатом — Международная сеть» Вадим Титов. Работу управления, которое The Insider называет «шпионским», курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Непосредственными кураторами Армении в администрации президента The Insider называет начальника департамента развития межрегиональных и социокультурных связей в УСПС Валерия Чернышова и его заместителя Дмитрия Аванесова. Чернышов служил на российской военной базе в Абхазии, в 2013 году его пригласили в военную разведку, он преподавал основы диверсионной работы на курсах повышения квалификации офицеров ГРУ. Аванесов окончил Военную академию ракетных войск имени Петра Великого, в 2012 году он прошел обучение на курсах повышения квалификации в Московском институте новых информационных технологий ФСБ. По данным The Insider, Чернышов и Аванесов «неоднократно посещали Ереван и встречались с местными друзьями Кремля».

В министерстве иностранных дел РФ выборами в Армении занимается глава Четвертого департамента стран СНГ Михаил Калугин. Как именно он «занимается» выборами, издание не уточняет.

По данным The Insider, «наибольшую активность» в Армении проявляют Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, «продвигающий прокремлевские нарративы», Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК), который издание называл одной из «шпионских крыш» для российской внешней разведки, а также Российский институт стратегических исследований, который обвиняли во вмешательстве в американские выборы, и «куча псевдополитологов, экспертов, советов и организаций, получающих финансирование» в администрации президента.

Парламентские выборы в Армении должны пройти 7 июня. Пашинян идет на выборы во главе своей партии «Гражданский договор». Один из ее главный соперников — блок «Сильная Армения» миллиардера Самвела Карапетяна, который сделал состояние в России и выступает за восстановление более тесных отношений с Москвой. Еще один соперник партии Пашиняна — блок «Армения» во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном.

Шведское издание Blankspot сообщило 9 мая, что в результате взлома электронной почты одного из сотрудников российских спецслужб удалось получить документ с планом Кремля по поводу кампании влияния на выборы в Армении. Из документа следует, что цель России — снизить результаты Пашиняна и его партии «Гражданский договор» на выборах. Для этого предлагается в том числе втрое увеличить охват пророссийского контента.

Издания «Вот так» и «Агентство» писали, что российская сеть прокремлевских ботов «Матрешка» перед парламентскими выборами в Армении начала кампанию против Пашиняна.

