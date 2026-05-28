Россия запретила ввоз овощей и клубники из Армении (там через полторы недели пройдут выборы)

Россельхознадзор с 30 мая вводит «временные ограничения» на ввоз в Россию томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении.

«Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны», — говорится в сообщении.

С 21 по 27 мая Россельхознадзор проводил инспекцию армянских предприятий, во время которой нашел нарушения — «а именно наличие в тепличных комплексах карантинных объектов». Ведомство также утверждает, что большое количество овощей из Армении поставляется компаниями «с неизвестной формой собственности, которые уклоняются от проведения карантинного фитосанитарного контроля».

Российские надзорные органы регулярно вводят запреты на ввоз тех или иных продуктов из стран, с которыми у Москвы портятся отношения.

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. На этом фоне, а также из-за попыток Армении сблизиться с Евросоюзом, отношения Москвы и Еревана ухудшились. Россия обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить к выборам главу российской промышленно-строительной группы «Ташир», бизнесмена Самвела Карапетяна. В последние недели Москва начала вводить ограничения на импорт продукции из Армении, уже запретив ввоз цветов, минеральной воды и алкогольных напитков трех производителей.

