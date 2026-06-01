Россия вводит новые ограничения на продукцию из Армении. В этот раз запретили импорт рыбы

Почти вся живая рыба и рыбная продукция, поставляемая Арменией, попала под запрет в России. О новых ограничениях сообщил Россельхознадзор.

Как заявили в ведомстве, чиновники провели инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий Армении, а также посетили фермы по содержанию и разведению форели. Проверка прошла 21-27 мая. При этом, утверждают чиновники, 50% предприятий от проверки отказались.

«По результатам инспекции со 2 июня 2026 года армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации», — сообщили в Россельхознадзоре.

Для ввоза в Россию будут допущены рыбные товары только с двух заводов, которые прошли в проверку, — и только «при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности».

В конце мая Россельхознадзор последовательно запретил ввоз ряда товаров из Армении: цветов, затем минеральной воды «Джермук», овощей, зелени и клубники. Эти запреты вводятся на фоне подготовки к парламентским выборам в Армении, которые пройдут 7 июня.

Отношения между Арменией и Россией ухудшились на фоне сближения Еревана с западными странами и Европейским союзом. Москва и ее союзники по Евразийскому экономическому союзу ( ), куда также входит Армения, потребовали от Еревана провести референдум о членстве в ЕАЭС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ заявил, что на данном этапе нет оснований для проведения в стране такого референдума.