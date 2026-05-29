По инициативе омбудсмена Львовой-Беловой (ее разыскивает Международный уголовный суд) сняли пропагандистский фильм о том, как украинских детей возят на «интеграционные смены» в российские лагеря Мы его посмотрели

В России вышел пропагандистский документальный фильм «СВОи дети». В нем рассказывается об украинских детях, которых возили на «интеграционные смены» в российские оздоровительные лагеря в рамках молодежного проекта «Послезавтра». И фильм, и проект — инициатива уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Международный уголовный суд обвиняет ее вместе с Владимиром Путиным в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий в Россию. Власти Украины, независимые исследователи и журналисты считают, что проекты наподобие «Послезавтра» создаются для «индоктринации» и «перевоспитания» украинских детей. Премьера фильма «СВОи дети» состоялась 26 мая на киностудии Горького. Через три дня ленту опубликовали в онлайн-кинотеатре Okko. Рассказываем об этом фильме и его создателях.

«СВОи дети» — это по сути большая реклама молодежного проекта «Послезавтра». В рамках этого проекта детей из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей отправляют в детские лагеря в России.

До осени 2024 года такие поездки организаторы проекта называли «интеграционными сменами». Позже их стали обозначать как «молодежные смены», следует из сообщений на сайте уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. С 2025 года на смены стали ездить не только украинские дети, но и подростки из семей российских военных, участвующих в войне с Украиной.

Всего с августа 2022 года организаторы провели 30 смен в детских оздоровительных лагерях Московской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края и аннексированного Крыма. Туда свозили более четырех тысяч детей с оккупированных территорий Украины (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), приграничных российских регионов, которые с начала войны регулярно подвергаются обстрелам (Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской областей), а также из частично признанной Южной Осетии.

Своей целью проект заявляет помощь подросткам, «пережившим непростое время». Именно так на официальной странице «Послезавтра» называют российско-украинскую войну.

Власти Украины обвиняют Россию в незаконных депортациях детей с оккупированных РФ территорий. Точное число украинских детей, насильно вывезенных за время войны в Россию, неизвестно. По подсчетам украинской стороны, речь идет о более 20 тысячах несовершеннолетних жителей страны. Чуть более двух тысяч из них были возвращены на родину.

Один из подростков, которого удалось вернуть в Украину, рассказывал, что в российском детском лагере к ним применяли физическое насилие, и лгали, в частности о том, что от них якобы отказались родители-украинцы.

Независимые исследователи из Йеля выпустили несколько докладов (1, 2, 3) о том, как детей с оккупированных украинских территорий пытаются «перевоспитать» и милитаризировать. Такую идеологическую обработку проводят в том числе в детских лагерях.

Как выяснила «Медуза», с начала полномасштабной войны в министерстве просвещения РФ составляют методическую базу по «индоктринации» насильно вывезенных в Россию украинских детей. Ведомство считает, что российские учителя и соцработники должны «перевоспитывать» несовершеннолетних украинцев на основе «духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций России», и по итогу у депортированных детей должна «сформироваться российская идентичность».

Расследование «Медузы» об этом

«Они могут начать противодействовать» Российские власти боятся детей, насильно вывезенных из Украины. Их пытаются «перевоспитать» и поставить под жесткий цифровой контроль. Расследование «Медузы»

Режиссером «СВОих детей» выступил Владислав Кузнецов — автор фильма «Паша Техник. За кем стоит андерграунд?» и сериалов «Быть цыганом» и «Общак. Главная ОПГ России». Все они также выходили на Okko.

«Первый канал» посвятил премьере фильма один из сюжетов в выпуске вечерних новостей. Там «СВОих детей» представили как работу о «ребятах, которых годами выживали под украинскими обстрелами», как «ленту о боли, преодолении и помощи».

Мария Львова-Белова на премьере фильма «СВОи дети» Телеграм-канал Марии Львовой-Беловой

В фильме приводятся истории нескольких детей из аннексированных украинских городов — Донецка, Мариуполя, Луганска и Скадовска. Они рассказывают о том, что пережили во время войны — обстрелы, ранения и разлуку с близкими.

Их истории перемежаются кадрами митингов, беспорядков и боевых действий, а также видео с «интеграционных» смен, на которых дети играют, занимаются спортом и творчеством, а вожатые и психологи, как утверждается, пытаются помочь им справиться с последствиями войны.

«Здесь создается какая-то атмосфера, которая автоматически располагает их [детей] к тому, чтобы быть более отзывчивыми, более открытыми. Это в целом влияние боевых действий, которое сплочает ребят, заставляет их в большей степени чувствовать вкус и течение жизни», — описал происходящее в лагере один из вожатых.

В конце герои фильма заявили, что хотят стать волонтерами и уже сейчас «ходят и помогают» другим семьям, пострадавшим от войны. В трейлере к «СВОим детям» одна из участниц также говорила, что после лагеря дети «будут приходить на фронт и помогать людям», но в финальную версию эти слова не включили.

«Нам очень хочется, чтобы наши проекты были бесшовными, чтобы они не заканчивались одной сменой в лагере, чтобы мы продолжали общаться как с детьми, так и с родителями», — сказала о проекте Львова-Белова.

Самый старший из героев фильма — 18-летний Дмитрий Мизонов — живет в Донецке и учится на втором курсе направления «Журналистика» Донецкого государственного университета, установили «Важные истории». Он ездит на «интеграционные смены» уже несколько лет. После этих поездок он стал постоянным участником государственных российских проектов, а в соцсетях выступает против действий ВСУ и украинских властей, а также высказывается в поддержку России.

Сколько денег выделили на создание документального фильма, неизвестно. Ни «Медузе», ни «Важным историям» не удалось найти в публичном доступе информацию об этом. Картину создали при поддержке Института развития интернета (ИРИ), издания Lenta.ru и благотворительного фонда «Страна для детей», который и проводит программу «Послезавтра».

Фонд возглавляет Алексей Петров, советник аппарата детского омбудсмена Львовой-Беловой. Он известен в том числе тем, что в 2011-2014 годах (на тот момент Петрову было 16-19 лет) размещал в своих соцсетях посты, связанные с неонацистской тематикой. Например, он публиковал фото футболки с одной из вариаций кельтского креста и бейсболки с цифрами 88, комментарий со словами «Римский салют, от сердца к солнцу», а также ролики группировки WotanJugend и анонс фестиваля неонацистов.