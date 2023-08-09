Агентство Reuters нашло в соцсетях советника уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой‑Беловой связи с неонацистской группировкой

Алексей Петров, советник аппарата уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой‑Беловой, размещал в своих соцсетях посты, связанные с неонацистской группировкой WotanJugend, пишет агентство Reuters.

Агентство выяснило, что 27-летний Петров публиковал соответствующие посты на своей странице во «ВКонтакте» в период с 2011 по 2014 год (ему тогда было 16-19 лет). Среди постов, на которые обратили внимание журналисты, было фото футболки с одной из вариаций кельтского креста и бейсболки с цифрами 88. Кроме того, в его профиле в 2013 году был опубликован комментарий со словами «Римский салют, от сердца к солнцу», а в 2013 и 2014 годах Петров разместил на своей странице видеоролики группировки WotanJugend и репостнул анонс фестиваля неонацистов.

Также журналисты обнаружили, что неонацистские отсылки есть и в аккаунтах Петрова в скайпе и инстаграме. По данным агентства, в первом он записан как wotan_jugend8989, а во втором — fanat1k8814. Оба аккаунта были привязаны к странице Петрова во «ВКонтакте», однако он убрал их после того, как c ним связались журналисты.

Reuters также связало Петрова с «почти дюжиной» аккаунтов wotan_jugend8989 на различных форумах, поскольку для их регистрации советник уполномоченной по правам ребенка использовал свою электронную почту.

Отвечая на вопросы агентства, Петров заявил, что у него «никогда не было и нет никаких связей с неонацистскими организациями», а также он добавил, что он не может вспомнить, какие посты публиковал много лет назад. В свою очередь Reuters отмечает, что, несмотря на публикацию постов, связанных с WotanJugend, ни в одном из них Петров прямо не поддерживал группировку.

Тем не менее после общения с журналистами Петров удалил перечисленные посты со своей страницы во «ВКонтакте» и отписался от 150 сообществ, среди которых была группа под названием «Оставайся белым» с 23 тысячами подписчиков, посвященная идее «возрождения великой Руси», пишет Reuters.

В офисе уполномоченной по правам ребенка на вопросы агентства не ответили.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

В июле 2023 года Львова-Белова заявила, что с февраля 2022 года в Россию вывезли более 700 тысяч детей из Украины, в том числе полторы тысячи воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По данным проекта «Дети войны», в Украине было зафиксировано больше 19 с половиной тысяч случаев принудительной депортации несовершеннолетних. «Важные истории» писали, что российские власти передали под предварительную опеку более тысячи детей из Украины.