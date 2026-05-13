Вячеслав Гладков ушел с поста белгородского губернатора Он возглавлял регион во время рейдов бойцов РДК (но так и не пришел к ним на встречу), пытался активно общаться с жителями и критиковал отключения интернета. Главное

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ушел в отставку, сообщили в Кремле. Гладков написал заявление с формулировкой «по собственному желанию». Президент РФ Владимир Путин его отставку принял и назначил временно исполняющим обязанности главы региона 45-летнего Александра Шуваева — замглавы Иркутской области, участника войны России с Украиной и выпускника программы «Время героев».

Гладков был губернатором Белгородской области с 2021 года. Ему 57 лет, он родился в Пензенской области, работал в администрации своего родного города Заречье (в 2009 стал его главой), а с 2016-го стал заместителем губернатора Севастополя по внутренней политике. Белгородскую область Гладков возглавил после ухода Евгения Савченко, который занимал пост губернатора в течение рекордных 27 лет. Срок губернаторских полномочий самого Гладкова истекал осенью 2026 года.

С началом большой войны Белгородская область стала прифронтовым регионом. Гладков был практически единственным из губернаторов, кто в ежедневном режиме подробно отчитывался об атаках и обстрелах, активно ездил по области и общался с жителями (хотя в комментариях его часто упрекали в отсутствии ответов на сложные вопросы), а также критиковал некоторые решения власти — например, блокировку телеграма, в котором белгородцы получали оповещения об обстрелах. После отключений мобильного интернета Гладков говорил, что в регионе плохо работает «белый список», а в мессенджер «Макс» не приходят уведомления о ракетной опасности.

Гладков возглавлял регион во время вторжения . В июне 2023 года бойцы «Русского добровольческого корпуса» захватили село Новая Таволжанка и позвали туда Гладкова, пообещав, что если он не испугается, ему передадут пленных российских военных. Гладков предложил встречу, но она так и не состоялась. Источник «Медузы» говорил, что губернатор был готов поехать в Новую Таволжанку, но встречу с РДК ему не согласовала администрация президента России.

Слухи об отставке Гладкова начали появляться в апреле 2026 года. Источники «Ведомостей» говорили, что ситуация с поддержкой власти в Белгородской области «не лучшая» из-за ухудшения качества жизни по сравнению с прежними временами, и «логично провести ротацию, если есть такая возможность». 16 апреля Гладков на фоне этих слухов заявил, что уходит в отпуск на две недели. 4 мая он продлил отпуск еще на две недели.

Куда уйдет Гладков — неизвестно. Сам он свою отставку не комментировал ни в телеграме, ни в «Максе». Источники «Ведомостей» прочили Гладкову пост заместителя министра экономического развития Максима Решетникова, а позже говорили, что ему предложат должность посла в Абхазии.

