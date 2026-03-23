Жители Белгородской области не получают уведомления о ракетной опасности через Mах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что жители региона не могут настроить пуш-уведомления о ракетной опасности в государственном мессенджере Мах.

«Пуш-уведомления через Мах невозможно обеспечить, потому что там программное обеспечение выходит на иностранных производителей, и это противоречит всему подходу», — сказал Гладков в видео, которое размещено в его телеграм-канале.

«Это, наверное, одна из самых тяжелых проблем, которая волнует сейчас все приграничье. Вся система оповещений у нас выстроена как раз на пуш-уведомлениях, которые поступают, например, при ракетной опасности или при атаках БПЛА», — добавил Гладков. Он сказал, что постарается решить эту проблему, но никаких сроков не назвал.

За первые два месяца 2026 года в результате ударов ВСУ в Белгородской области погибли 35 мирных жителей, пострадали 239 человек, сообщили власти региона в конце февраля.

Вячеслав Гладков ранее критиковал отключение связи в Белгородской области и говорил, что «переживает» из-за блокировки телеграма, так как местным жителям будет труднее получать оперативную информацию об обстрелах.