Война Тысяча четыреста сорок девятый день. Белгородский губернатор «переживает» из-за блокировки телеграма: будет сложнее оповещать людей об обстрелах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что «переживает» из-за решения федеральных властей блокировать телеграм, так как жителям региона в результате будет труднее получать оперативную информацию об обстрелах.

Гладков с самого начала войны активно ведет собственный телеграм-канал, в котором ежедневно отчитывается о последствиях ударов ВСУ по региону, публикует информацию о ракетной опасности, а также о ходе восстановительных работ. Его телеграм-канал — один из немногих источников, по которым пишут новости о происходящем в Белгородской области подконтрольные государству СМИ, как региональные, так и федеральные.

Я переживаю, что замедление телеграм-канала может повлиять на донесение оперативной информации до вас в случае, если обстановка будет ухудшаться, а мы с вами — прифронтовой регион.

Гладков призвал жителей региона регистрироваться в мессенджере Max, чтобы получать информацию из его канала там. При этом пока он не стал говорить, что прекратит публиковать оперативную информацию в телеграме.

Пользователи из России жалуются на сбои в работе телеграма с 9 февраля. Роскомнадзор подтвердил, что блокирует мессенджер, чтобы добиться «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Очередной этап ограничения работы телеграма вызвал жесткую критику в том числе в среде z-блогеров: помимо прочего, многие из них отмечали, что в мессенджере — в отличие от инстаграма или ютьюба — широко представлена провоенная позиция и, с их точки зрения, блокировка серьезно ухудшит возможности Москвы для пропаганды, в том числе за рубежом.

Провоенные блогеры также указывали, что блокировка телеграма может негативно сказаться непосредственно на действиях российской армии — так как он активно используется как средство связи на фронте («Медуза» в отдельном материале разбирала эту аргументацию).

В Кремле, в свою очередь, выразили сомнения в серьезном влиянии телеграма на координацию в зоне боевых действий. «Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно, но в любом случае, конечно, об этом должны говорить специалисты», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия в ближайшее время не намерена атаковать Эстонию или какие-либо другие страны, входящие в НАТО, говорится в ежегодном докладе, опубликованном Департаментом внешней разведки Эстонии.

В то же время в документе подчеркивается, что РФ «остается опасной страной, несмотря на свою некомпетентность». С 2021 года, указывает эстонская разведка, Россия увеличила собственное производство артиллерийских боеприпасов в 17 раз — а также значительно нарастила их импорт. Это может быть важным элементом подготовки к будущим военным конфликтам, указывает разведка Эстонии.

В странах Европы многие аналитики и военные все чаще допускают, что после окончания войны с Украиной Россия может напасть на одну из приграничных стран НАТО, в первую очередь, на государства Балтии. В ЕС звучат призывы к тому, чтобы наращивать расходы на оборону и готовиться к возможной войне.

Главком вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен в интервью The Guardian заявил, что в Осло также не исключают потенциального вторжения РФ на свою территорию.

У Норвегии и России есть общий 200-километровый участок границы вблизи Кольского полуострова, где расположена часть ядерного арсенала РФ. Норвежское командование не исключает захвата Россией приграничных территорий для его дополнительной защиты. «Это тот сценарий на севере, к которому мы готовимся», — заявил главком.

Зеленский планирует объявить о президентских выборах и референдуме в четвертую годовщину войны, пишет FT Белый дом требует провести оба голосования до 15 мая, угрожая лишить Киев гарантий безопасности

Война в фотографиях. Аннексированная ЛНР

На этих фото — жители подконтрольных РФ прифронтовых городов Луганской области в пункте временного размещения в . Власти РФ заявляют, что эвакуируют граждан подальше от линии фронта исключительно на добровольной основе, чтобы спасти их жизни. Киев рассматривает эти действия как принудительную депортацию населения, указывая, что власти РФ не дают людям возможности выехать на украинскую сторону.

68-летняя Альбина Гриценко из города Кременная Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

67-летняя Ольга Вахник и ее мать, 101-летняя Мария Пушкарь из города Лисичанск Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

82-летняя Зинаида Фесенко из города Кременная Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

70-летняя Валентина Пустельга из города Рубежное Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Марина (Томск). Когда началась война, я была выпускницей 11 класса. Впереди было столько надежд, идей, мыслей. Сейчас я выпускница вуза. С каждым годом я видела, как атмосфера внутри вуза и в городе «затухала», город из студенческой столицы превратился в гиблое место с агитацией идти на войну. Условия в городе с каждым годом хуже, денег меньше. Все разговоры с преподавателями и сверстниками идут о том, когда кончится война, когда это все прекратится. Каждый день читаю новости без эмоций, просто опустошение, только мысли о том, когда бессмысленные смерти закончатся.

Война коснулась и меня, мой одноклассник ушел на войну осенью 2024 года, чтобы заработать денег. Умер этим летом. За эти четыре года я успела повзрослеть, найти своего человека, получить высшее образование. И все это во время войны. Мне очень стыдно и плохо, что я живу свою обычную жизнь, пока тысячи людей погибают под обстрелами.

Я очень устала, не чувствую себя молодой девушкой. Чувствую себя безнадежным стариком, мимо которого прошла жизнь. А жизнь только началась. Не хотела я, чтобы она началась таким образом.

Война Тысяча четыреста сорок восьмой день. В Белгородской области начались веерные отключения света

Война Тысяча четыреста сорок восьмой день. В Белгородской области начались веерные отключения света

