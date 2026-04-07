«Ведомости»: в администрации президента обсуждают отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он возглавляет регион с 2021 года

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может уйти в отставку еще до выборов, намеченных на сентябрь 2026 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента (АП).

По словам одного из собеседников «Ведомостей», возможный уход Гладкова связан в том числе с его здоровьем. О каких именно причинах идет речь, он не уточнил.

Источник, близкий к АП, отмечает, что ситуация с поддержкой власти в Белгородской области «не лучшая» из-за ухудшения качества жизни по сравнению с прежними временами, и «логично провести ротацию, если есть такая возможность». Другой собеседник говорит, что рейтинги у Гладкова высокие, но, учитывая тяжелую ситуацию в регионе и то, что губернатор уже отработал один срок, его «действительно могут ротировать».

По словам одного из источников «Ведомостей», «дальнейшая карьерная траектория Гладкова обсуждается».

По данным источников «Ведомостей», ротация также ожидается еще в двух регионах — в Брянской области, которую с 2015 года возглавляет Александр Богомаз, и в Дагестане, где пост главы республики с 2020 года занимает Сергей Меликов. В случае Дагестана, как отмечают источники газеты, вопрос заключается в том, «как менять главу региона в ситуации с наводнением».

В сентябре 2026 года, как напоминают «Ведомости», прямые выборы глав регионов пройдут в семи субъектах — в Белгородской, Пензенской, Ульяновской и Тверской областях, а также в Чечне, Туве и Мордовии.

57-летний Гладков занимает пост губернатора Белгородской области с 2021 года. Он родился в Пензенской области, работал в администрации своего родного города Заречье (в 2009 стал его главой), а с 2016-го стал заместителем губернатора Севастополя по внутренней политике.

Белгородскую область Гладков возглавил после ухода Евгения Савченко, который занимал пост губернатора в течение рекордных 27 лет. На выборах в 2021 году Гладков получил 78,79%. После вторжения России в Украину в 2022 году Белгородская область фактически стала прифронтовым регионом. Гладков регулярно отчитывается в своих соцсетях об атаках и обстрелах, активно ездит по области и периодически критикует некоторые решения власти — например, после отключений связи он говорил, что в регионе плохо работает «белый список», а в мессенджер Max не приходят уведомления о ракетной опасности.

Ему бы все это разгрести «Медуза» рассказывает историю главы Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он всегда мечтал стать «образцовым губернатором» — но попал на войну

