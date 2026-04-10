«Ведомости»: Гладков после отставки с поста губернатора Белгородской области может занять пост замминистра экономического развития
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, о скорой отставке которого сообщали источники «Ведомостей» и других медиа, может стать заместителем министра экономического развития Максима Решетникова, пишет газета со ссылкой на двоих собеседников, близких к администрации президента.
«Ведомости» отмечают, что переход в правительство в последние годы был повышением для губернаторов. Решетников, как обращает внимание газета, тоже пришел на пост министра с должности главы региона — до 2022 года он возглавлял Пермский край.
В качестве основного кандидата на замену Гладкову рассматривается заместитель губернатора Иркутской области, генерал-майор Александр Шуваев, говорят источники «Ведомостей». Это подтверждают и собеседники РБК, отмечая, что решение об отставке Гладкова «практически принято».
57-летний Вячеслав Гладков занимает пост губернатора Белгородской области с 2021 года. О том, что он может уйти в отставку еще до выборов, намеченных на сентябрь 2026 года, «Ведомости» сообщили 6 апреля. По словам одного из собеседников газеты, возможный уход Гладкова связан в том числе с его здоровьем. Еще один источник отмечал, что ситуация с поддержкой власти в Белгородской области «не лучшая» из-за ухудшения качества жизни, и «логично провести ротацию. По словам источника «Медузы», близкого к администрации президента, рейтинги Гладкова в регионе «все равно высокие, хотя и просели».
Александр Шуваев — уроженец Белгородской области. С января 2026 года занимает пост вице-губернатора Иркутской области. До этого он участвовал в войне, был награжден званием Героя России, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. В 2025 году Шуваев был одним из участников президентской программы «Время героев».