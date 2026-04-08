«Пепел» и «Новая газета Европа»: Вячеслава Гладкова на посту губернатора Белгородской области может сменить участник войны Александр Шуваев

Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области после возможной отставки Вячеслава Гладкова будет назначен заместитель губернатора Иркутской области, генерал-майор Александр Шуваев. Об этом пишет издание «Пепел», не уточняя, откуда получило эту информацию.

«Новая газета Европа» со ссылкой на свой источник тоже пишет, что сменщиком Гладкова станет Шуваев. Это, по информации издания, может произойти уже 13 апреля. Подтверждения этой информации нет.

По словам источника «Медузы», близкого к администрации президента, решение об отставке Гладкова пока нельзя считать окончательно принятым, его рейтинги в регионе «все равно высокие, хотя и просели».

Александр Шуваев с января 2026 года занимает пост вице-губернатора Иркутской области. До этого он участвовал в российско-украинской войне. Шуваев — уроженец Белгородской области. За время участия в войне его наградили званием Героя России, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

В 2025 году Шуваев были одним из участников президентской программы «Время героев», которая должна готовить из участников войны руководителей для работы в органах власти.

О возможной отставке Гладкова писала 6 апреля газета «Ведомости». Один из собеседников газеты отмечал, что ситуация с поддержкой власти в Белгородской области «не лучшая» из-за ухудшения качества жизни по сравнению с прежними временами, и «логично провести ротацию, если есть такая возможность».

57-летний Гладков занимает пост губернатора Белгородской области с 2021 года.

Собеседники «Медузы», близкие к Кремлю, еще в летом 2023 года говорили, что будущее Гладкова кажется туманным. Узнаваемость и значимость губернатора на фоне войны действительно выросли — ведь Белгородская область находится в «фокусе внимания Путина», который якобы «понимает, что в обстрелах виноват не губернатор, а граница, подведомственная федеральным службам [ФСБ и армии]». При этом, отмечали источники, в случае дальнейшего ухудшения ситуации в приграничном регионе возникнет соблазн «списать неудачи» на Гладкова. «Могут назначить виновным в провале обороны и снять. Силовики могут продавить [этот вариант]», — говорил один из источников.

Война 1504-й день. Кремль думает над заменой Вячеслава Гладкова — главы прифронтовой Белгородской области. Там «ухудшилось качество жизни», пишут «Ведомости»

