Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что уходит в отпуск. Соответствующее сообщение он разместил в телеграм-канале.

Гладков сказал, что будет отсутствовать две недели. Он пообещал, что на страницах в его социальных сетях, где он регулярно вывешивает объявления о ракетной опасности и сообщает о последствиях обстрелов ВСУ, продолжит появляться «оперативная информация о текущих событиях».

В начале апреля «Ведомости» написали, что Гладкова могут отправить в отставку. Один из источников издания отмечал, что ситуация с поддержкой власти на фоне войны «не лучшая», и «логично провести ротацию». При этом, по словам источника «Медузы», рейтинги Гладкова в регионе «все равно высокие, хотя и просели».

По данным местного издания «Пепел» и «Новой газеты Европа», преемником Гладкова может стать заместитель губернатора Иркутской области, генерал-майор Александр Шуваев, ранее участвовавший в российско-украинской войне. «Ведомости» писали, что сам Гладков может стать заместителем министра экономического развития РФ.

Читайте также

Война 1504-й день. Кремль думает над заменой Вячеслава Гладкова — главы прифронтовой Белгородской области. Там «ухудшилось качество жизни», пишут «Ведомости»

Читайте также

Война 1504-й день. Кремль думает над заменой Вячеслава Гладкова — главы прифронтовой Белгородской области. Там «ухудшилось качество жизни», пишут «Ведомости»