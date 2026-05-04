Губернатор Белгородской области продлил отпуск еще на две недели. В Кремле думают его заменить

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что продлил отпуск на две недели «по рекомендации врачей». Такое сообщение появилось в его телеграм-канале утром 4 мая.

Гладков ушел в двухнедельный отпуск 16 апреля на фоне сообщений СМИ о том, что в Кремле думают заменить чиновника, который возглавляет область с 2021 года. Источник газеты «Ведомости», близкий к администрации президента, говорил, что в регионе «не лучшая» ситуация с поддержкой власти, поскольку качество жизни ухудшается, и «логично провести ротацию, если есть такая возможность».

Когда российские СМИ писали о скорой отставке Гладкова, источник «Медузы», близкий к администрации президента, говорил, что решение не принято, а его рейтинги в регионе «все равно высокие, хотя и просели».

Газета «Ведомости» писала, что, по разным данным (1, 2), Гладков может занять пост замминистра экономического развития или стать послом России в частично признанной Абхазии.

Многочисленные российские медиа сообщали, что, по данным источников, на должность губернатора Белгородской области рассматривают замглавы Иркутской области, участника российско-украинской войны генерал-майора Александра Шуваева.

Первый срок губернаторских полномочий у Гладкова истекает осенью 2026 года.

Белгородская область с началом большой войны России и Украины фактически стала прифронтовым регионом, область регулярно подвергается обстрелам. Собеседники «Медузы» еще в 2023 году говорили, что будущее Гладкова кажется туманным, поскольку в случае, если ситуация в регионе продолжит ухудшаться, может возникнуть соблазн «списать неудачи» на Гладкова и уволить под давлением силовых структур

Что «Медуза» писала о Гладкове в 2023-м

Ему бы все это разгрести «Медуза» рассказывает историю главы Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он всегда мечтал стать «образцовым губернатором» — но попал на войну

Что «Медуза» писала о Гладкове в 2023-м

Ему бы все это разгрести «Медуза» рассказывает историю главы Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он всегда мечтал стать «образцовым губернатором» — но попал на войну