Главе Белгородской области предложат должность посла в Абхазии. Эта работа не требует большой нагрузки и позволяет бывать в Сочи, говорят источники «Ведомостей»

Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, который, по данным СМИ, вскоре может уйти в отставку, станет послом России в Абхазии, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к администрации президента.

По словам одного из собеседников издания, назначение в Абхазию — «вполне рабочий вариант». Другой источник отметил, что это неплохой карьерный трек, если «есть желание выдохнуть». Работа послом в Абхазии, по его мнению, не требует большой нагрузки, позволяет бывать в Сочи, при этом «оставаться в фарватере государственной политики».

Гладков на хорошем счету на Старой площади (речь об администрации президента — прим. «Медузы»), отметил один из собеседников «Ведомостей».

В начале апреля источники газеты прочили Гладкову пост заместителя министра экономического развития Максима Решетникова.

Ранее 57-летний Гладков не работал на подобных должностях. До того как возглавить Белгородскую область в 2020 году, он был главой ЗАТО Заречный в Пензенской области, затем работал заместителем губернатора Севастополя и зампредом правительства Ставропольского края.

О том, что Гладков может уйти с поста губернатора еще до выборов, намеченных на сентябрь 2026 года, стало известно в начале апреля. На фоне слухов о скорой отставке глава региона ушел в отпуск.

Собеседники «Ведомостей» связывали возможную отставку Гладкова с его здоровьем и с тем, что ситуация с поддержкой власти в области «не лучшая» из-за ухудшения качества жизни местных жителей. С начала российско-украинской войны регион регулярно подвергается обстрелам. Источник «Медузы», близкий к администрации президента, говорил, что рейтинги Гладкова в регионе «все равно высокие, хотя и просели».

История Вячеслава Гладкова

Ему бы все это разгрести «Медуза» рассказывает историю главы Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он всегда мечтал стать «образцовым губернатором» — но попал на войну

