После начала большой войны РФ с Украиной российские власти стали преследовать популярных блогеров. Аяз Шабутдинов осужден на семь лет за мошенничество, Арсен Маркарян сел на четыре с половиной года за оскорбление советского солдата, Елена Блиновская получила такой же срок за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Еще как минимум трое блогеров — Дмитрий Портнягин, Александра Митрошина и Валерия Чекалина — ждут приговоров по аналогичным статьям. Чекалина, помимо прочего, развелась с мужем и родила четвертого ребенка. Ее новый партнер рассказал, что у нее онкологическое заболевание.

Кто такая Валерия Чекалина

У Чекалиной, известной как Лерчек (ler_chek), больше 10 миллионов подписчиков в инстаграме. Она начала вести блог после рождения двойни в 2016 году, публикуя контент о семье и здоровом образе жизни. Чекалина была известна «глянцевыми» фотосессиями и регулярными розыгрышами призов среди подписчиков. Она дарила им деньги, смартфоны, машины и даже жилье в Москве. Журналу Forbes (который во время пандемии включил ее в число российских блогеров, больше всего зарабатывающих в инстаграме) Чекалина рассказывала, что за полтора года разыграла в инстаграме 70-75 автомобилей.

В том же интервью Чекалина признавалась, что сначала родственники были против ее блогерской карьеры, но когда дела пошли в гору, стали участвовать в раскрутке блога. Чекалина вовлекла в съемки контента всю семью, от детей до родителей мужа. Сам муж, Артем Чекалин, тоже превратился в популярного инстаграм-блогера, а кроме того, отвечал за «цифры» — в том числе уплату налогов — в семейном бизнесе, писал Forbes. Чекалины получали доход с марафонов и курсов о том, как похудеть и заработать, а также с продажи косметики и нижнего белья.

Почему Валерию Чекалину обвинили в неуплате налогов

Первое уголовное дело завели весной 2023 года. Валерии вменили в вину неуплату налогов, а Артему — пособничество. По версии следствия, Чекалины превысили лимит годового дохода, допустимый для упрощенной системы налогообложения, но вместо перехода на общую систему стали дробить бизнес и регистрировать заработок на разные ИП, недоплатив таким образом более 300 миллионов рублей.

Через пару недель стало известно, что в отношении Чекалиных есть еще одно уголовное дело — об отмывании денег. Супруги якобы перевели 130 миллионов рублей в доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». Следствие не уточняло, почему посчитало этот доход преступным. Вероятно, его рассматривали как часть недоплаченных налогов.

Летом 2023 года Чекалины пришли на интервью к провластному блогеру Вячеславу Манучарову. Они рассказали, что заработали 10 миллиардов рублей за три года, но дробили доход на разные ИП и за счет этого платили налоги по ставке 6% вместо 35%. По словам Чекалиных, они использовали эту схему, потому что видели, что «все [блогеры] так делают». «[Надеялись], авось прокатит. Так по нашей глупости и произошло. Даже не было времени сесть и подумать», — уверяла Валерия.

Из-за уголовных дел Чекалиным запретили выходить в интернет, а их счета заблокировали. Поэтому они, по собственным словам, одолжили денег у друга, чтобы погасить долг по налогам. К ноябрю 2023 года пара окончательно расплатилась с налоговыми органами. Валерия и Артем заплатили около 500 миллионов рублей: в эту сумму вошли как сама задолженность, так и пени и штраф. К марту 2024 года оба уголовных дела против Чекалиных были закрыты.

Как появилось третье уголовное дело

Разобравшись с уголовными делами, Валерия собиралась продолжать бизнес — но уже без Артема. В марте 2024 года она подала на развод. В августе, когда он был оформлен официально, она поблагодарила бывшего мужа «за эти годы и детей». Чекалины были вместе 14 лет, у них родились двое сыновей и дочь. Валерия и Артем отказались комментировать причины расставания и дали подписчикам понять, что они стараются сохранить хорошие отношения.

Спустя три месяца уже бывшие супруги оказались фигурантами нового уголовного дела — третьего по счету. Их обвинили в том, что в 2021-2022 годах они по подложным документам вывели из России в ОАЭ 250 миллионов рублей, заработанных на фитнес-марафонах в инстаграме. Третьим фигурантом дела оказался бизнес-партнер блогеров Роман Вишняк. Он полностью признал вину и дал показания на Чекалиных. Суд рассмотрел его дело в особом порядке и в январе 2026 года приговорил к двум с половиной годам колонии. Чекалиным приговор пока не вынесен. В качестве меры пресечения им назначили домашний арест с запретом пользоваться интернетом.

Артем Чекалин, 22 декабря 2025 года Михаил Воскресенский / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Четвертые роды и болезнь

В ноябре 2025 года стало известно, что Валерия Чекалина ждет четвертого ребенка. Об этом объявил ее новый партнер Луис Сквиччиарини. Это преподаватель танцев и хореограф из Аргентины, который живет в России. Чекалина брала у него уроки танго.

«Сейчас, в непростое для нас время, зародилась новая жизнь и начало биться еще одно сердце. Как мать я бесконечно счастлива видеть, как моя дочь любима, несмотря на все невзгоды. Луис был все это время рядом с нами помогал морально и материально. Вместе они — прекрасная пара, и я уверена, что они будут замечательными родителями», — написала мать Валерии Эльвира. Она ведет страницы дочери, пока той запрещено пользоваться интернетом.

После новостей о беременности Валерии стали появляться новости о ее проблемах со здоровьем. В конце декабря она попала в больницу с угрозой выкидыша. Вскоре после этого ее снова госпитализировали и прооперировали (семья Чекалиной не сообщала подробностей об этой операции, известно лишь, что она не была связана с беременностью). А в начале февраля скорая помощь забрала Валерию в больницу из-за жалоб на онемение в ноге. Из-за этого Чекалина пропустила одно из судебных заседаний по своему уголовному делу.

26 февраля источник ТАСС сообщил, что Валерия родила сына. Луис Сквиччиарини подтвердил рождение ребенка в начале марта. Он рассказал, что они с Валерией приехали на плановое УЗИ, но ее экстренно забрали на кесарево сечение, потому что выяснилось, что ребенок мог задохнуться в утробе. «Я благодарю Бога за то, что все закончилось благополучно. <…> К сожалению, здоровье Валерии пока под вопросом. Прошу нас понять, но подробности мы пока не готовы раскрывать», — добавил Сквиччиарини.

8 марта он заявил, что у Чекалиной выявили онкологическое заболевание:

После того как Валерия родила, мы вернулись домой, но вскоре у нее опять начались боли, и нам пришлось ехать в клинику. В день родов наш врач заметила что-то не то с плацентой Леры, поэтому отдала ее на гистологию (сразу скажу, что наш сын здоров). Мы получили результат — найдены злокачественные клетки. Мы перепроверили еще раз — результат подтвердился. Все эти недели мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Также была проведена операция на позвоночнике, так как несколько позвонков уже начали разрушаться. А в легких найдены метастазы.

Сквиччиарини не уточнил, был ли найден источник метастазов. Но подчеркнул, что Валерию еще год назад мучили боли, однако тогда ей не позволили нарушить режим домашнего ареста и посетить врача.

Гагаринский суд Москвы тем временем продолжает рассмотрение дела Чекалиных. Следующее заседание должно пройти 16 марта. Валерию, по словам ее адвоката, уже выписали из больницы, но сможет ли она присутствовать в суде, неизвестно. Дата приговора пока не назначена. Чекалина может рассчитывать на отсрочку наказания как мать детей, не достигших 14 лет.