Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии по обвинению в мошенничестве

Пресненский суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, обвиненного в особо крупном мошенничестве, сообщает РБК.

Также ему назначен штраф в размере пяти миллионов рублей.

Обвинение запрашивало для Шабутдинова восемь лет лишения свободы.

Перед началом судебного процесса блогер полностью признал свою вину. В последнем слове он рассказал, что выплатил компенсацию всем потерпевшим по уголовному делу, которые были готовы ее принять.

Аяз Шабутдинов называет себя инвестором и миллиардером, а также основателем «технологической образовательной компании для предпринимателей». Он занимается продажей курсов и вебинаров, которые, по его утверждению, помогают слушателям открыть успешный бизнес. В его инстаграме — 1,6 миллиона подписчиков, в блогах ВК и телеграме — 600 и 200 тысяч подписчиков соответственно. В соцсетях и СМИ Шабутдинова нередко характеризуют как «инфоцыгана».

Блогер находится под арестом с ноября 2023 года. Ему предъявили обвинения по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере организованной группой (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, бизнес-тренер продавал свои курсы, создавая «ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса». Стоили курсы от 150 до 350 тысяч рублей. При этом, как утверждает следствие, покупатели не получали обещанных результатов. В деле фигурировали 113 эпизодов мошенничества. Ущерб по делу оценен в более 57 миллионов рублей.