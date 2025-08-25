Блогер-женоненавистник Арсен Маркарян арестован за оскорбления. Но не в адрес женщин, а в адрес «защитников Отечества» Вот что известно о нем самом и его уголовном деле

Внимание! В тексте есть мат. Не читайте его, если для вас это неприемлемо.

Блогер Арсен Маркарян, который прославился из-за открытой неприязни к женщинам, был задержан 23 августа в Подмосковье по делу об оскорблении памяти защитников Отечества (часть 4 уголовной статьи 354.1 «Реабилитация нацизма»). Как сообщил связанный с силовиками телеграм-канал «112», Маркарян прятался в багажнике машины, которую остановили на Можайском шоссе возле города Кубинка. Он якобы планировал уехать из России через Беларусь.

Дело возбудили из-за видео, которое Маркарян опубликовал «не позднее 25 февраля 2025 года». По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», это ролик, в котором блогер говорил о подвиге Александра Матросова — 19-летнего советского солдата, который (по официальной версии) в 1943 году закрыл собой пулемет, чтобы позволить сослуживцам атаковать опорный пункт нацистов в Псковской области. Матросова посмертно наградили званием Героя СССР и сделали одним из главных символов воинского самопожертвования в советской пропаганде.

Судя по сохранившимся отрывкам из видео, Маркарян назвал Матросова «долбоебом». Вот что говорил блогер:

Настоящий мужик — это тот, кто горбатится за жену и детей. Настоящий мужик — этот тот, кто умирает на войне за государство. А я вам скажу, что настоящий мужчина — это тот, который думает о себе. <…> Кто такой Матросов, который телом закрыл немецкий пулемет? Герой Советского союза. А для меня он долбоеб. Потому что он помер хуй пойми за что, хуй пойми за кого. И еще непонятно, надо ли было умирать.

Маркаряна проверят на причастность «к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти», предупредил СК. В январе 2025 года прокуратура Москвы нашла в словах блогера призывы к терроризму. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» писал со ссылкой на источники, что в прокуратуре проверяли пятичасовое интервью Маркаряна, в котором он рассуждал о и .

Арсен Маркарян получил известность, критикуя и оскорбляя женщин. Но еще он критикует войну и Владимира Путина

30-летний Арсен Маркарян начал карьеру блогера в 2014 году. Сначала он записывал ролики о здоровом образе жизни (так, как он его понимал), а позднее стал высказываться на более широкие темы саморазвития и философии. Его основная аудитория — мужчины, которых он учит, как стать богатым, «высокоранговым», «жить экстраординарную жизнь» и строить отношения «на своих правилах».

У Маркаряна больше 400 тысяч подписчиков в инстаграме, больше 200 тысяч — на ютьюбе и 180 тысяч — в телеграме. Кроме того, он ведет закрытый телеграм-канал «База Арсена Маркаряна», подписка на который, по данным «Холода», в этом году подорожала с 1500 до 3000 рублей в месяц. В этом канале тоже десятки тысяч подписчиков. Еще Маркарян продает курсы, консультации и биодобавки. Он называл себя долларовым миллионером.

Широкую известность Маркарян получил в 2024 году. В соцсетях начали разлетаться короткие ролики с его мизогинными цитатами. Блогер утверждал, что женщины глупее мужчин, призывал их «дрессировать» и «ставить на место». Еще он заявлял, что «нормальный человек имеет пять жен», признавался в сексе с подростками и говорил, что «изнасилование — это полезный опыт» (эту фразу, которая завирусилась в соцсетях, блогер позже назвал шуткой).

Холод

Из-за мизогинной риторики Маркаряна сравнивали с другими блогерами-женоненавистниками: Владиславом Поздняковым (основатель запрещенного в России «Мужского государства», которому дали условный срок за возбуждение ненависти к женщинам, но отменили приговор), Алексеем Поднебесным (самопровозглашенный «антифеминист, автор теории вагинокапитализма и секскоммунизма», которого задержали за растление несовершеннолетней) и Эндрю Тейтом (был обвинен в изнасилованиях и торговле людьми в Румынии).

Маркарян, родившийся в Самаре, в последние годы не жил в России. Он критически высказывался о вторжении в Украину и о Владимире Путине. В провоенных телеграм-каналах публиковались подборки видео, в которых он называл Россию «нищей», сомневался, что она победит Украину, говорил, что «хотел бы» бомбардировок Москвы и что «русские люди в большей степени животные, чем другие люди». Также он критиковал сына моряка-подводника с «Курска», который погиб на войне с Украиной. Еще Z-блогерам не нравилось, что последователи Маркаряна называли его главнокомандующим, а он их — офицерами.

Маркаряна задержали после видео с Красной площади. Он пытался сбежать с помощью секс-блогера Алекса Лесли (который сам в розыске)

22 августа Маркарян внезапно выложил в инстаграм видео, записанное на Красной площади, в котором анонсировал мероприятие для своих платных подписчиков в Москве. Z-каналы заметили это в тот же день — и возмутились, что блогер, который «оскорблял военных, их родственников, силовиков и благословлял ВСУ» прилетел в Россию «зарабатывать бабки».

Страница Арсена Маркаряна в Instagram

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая в прошлом году обещала написать заявление на Маркаряна из-за его слов об изнасиловании как «полезном опыте», после прибытия блогера в РФ заявила, что направит «все материалы» в правоохранительные органы. На следующий день стало известно о задержании блогера.

«Странно, конечно, что уголовное дело возбуждено только по статье о реабилитации нацизма. А как же дискредитация вооруженных сил? Разжигание межнациональной розни? Это нормально, что он называет русских „животными“ и „недоразвитыми“ (как минимум)? <…> А что на счет призывов к аудитории насиловать женщин? Чем это отличается от призывов к насильственным преступлениям от неадекватного „коуча“ [Алекса] Лесли, в отношении которого возбуждено уголовное дело?» — недоумевала Мизулина после задержания Маркаряна.

, которого она упомянула, утверждает, что это он пытался вывезти Маркаряна в Беларусь. «Когда Мизулина начала на него гнать, мы подумали, что это сигнал, чтобы он свалил. <…> Поэтому я взял его, свой автомобиль. У меня есть лодка, которую используют для того, чтобы стартовать на кайтсерфинге — она закрыла Арсена в багажнике, и я его вывозил. Нас остановили фсбшники, если бы это просто обычные менты были, то никто бы нас не отследил. Они мне сказали, что я им вообще не интересен. А Маркаряна почему-то [задержали]», — сказал Лесли «Газете.ру».

В соцсетях самого Маркаряна после задержания появилось заявление о том, что он невиновен — и что это «экстремисты и враги родины» пытаются «опорочить его имя из зависти». Также в аккаунтах блогера (очевидно, в доказательство невиновности) было опубликовано несколько старых роликов, в которых он восхищался мужеством советских людей, переживших Великую Отечественную войну, выражал амбиции сделать русский языком международного общения и хвалил русских за «самое глубокое понимание дружбы в мире».

Арсен Маркарян на заседании суда по мере пресечения, 25 августа 2025 года Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

«Моя заслуга перед российским обществом в том, что я не заложил ни одной деструктивной идеи в мозги мужчин, заложил только ответственность за свою жизнь и канализировал всю агрессию в позитивное русло», — говорил Маркарян в последнем из роликов, опубликованных в его соцсетях.

Вечером 25 августа Таганский суд Москвы отправил блогера под арест. Ему назначили меру пресечения «на 17 суток», сообщила пресс-служба суда. Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.