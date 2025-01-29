Прокуратура Москвы нашла в высказываниях блогера Арсена Маркаряна призывы к терроризму

Прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы проверки, согласно которой в высказываниях блогера и инфобизнесмена Арсена Маркаряна есть призывы к терроризму. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Прокуратур отчиталась, что в ходе мониторинга в интернете обнаружила видеоролик с интервью Маркаряна. В нем блогер, как утверждает прокуратура, «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма», высказывал призывы к терроризму на территории России и в отношении граждан страны с использованием беспилотников.

«Указанные призывы Маркарян также процитировал во время участия в прямом эфире другого публичного канала на этом же видеохостинге», — говорится в сообщении.

Ведомство направило материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела против Маркаряна по статье о публичных призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

О каком именно интервью Маркаряна идет речь, не уточняется.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на источники утверждает, что прокуратура проверяла пятичасовое интервью Маркаряна блогеру Дмитрию Ларину. В нем Маркарян рассуждает о донатах ВСУ, деньгах, которых выделяет Запад для Украины, а также о возможности использовать дроны с флагом Украины.

«Медиазона» напоминает, что в июле 2024 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обещала написать заявление на Маркаряна в прокуратуру. Ее претензии были связаны с высказываниями блогера о женщинах. В частности, на одной из своих «онлайн-консультаций» он говорил, что «вообще, это полезный опыт кого-то изнасиловать».

Арсен Маркарян известен своими женоненавистническими высказываниями. «Холод» рассказывал, что Маркарян создал закрытое сообщество, участники которого называют его «духовным учителем». За два года, по данным издания, туда вступили 55 тысяч человек, что позволило Маркаряну, по его же словам, стать долларовым миллионером. «Основная аудитория Арсена Маркаряна — мужчины. Им он продает инструкции о том, как стать „высокоранговым“: уверенным в себе, целеустремленным, богатым и не подстраивающимся под женщин. С его точки зрения, в современном обществе женщинам „легко доминировать“ над мужчинами, потому что „мужчины с детства зомбированы: „девочек обижать нельзя““», — рассказывало издание.