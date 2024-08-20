В Петербурге задержан лидер «движения инцелов России», «автор теории вагинокапитализма и секскоммунизма» Алексей Поднебесный Его заподозрили в сексе с 15-летней девочкой

Блогер и активист из Нижнего Новгорода Алексей Поднебесный задержан в Петербурге. О своем задержании он сообщил в телеграм-канале вечером 19 августа. На канале блогера появилось видео, в котором предположительно Поднебесный идет в сопровождении нескольких полицейских, в руках у Поднебесного сумка и пакет, на плечах — рюкзак. Сторонники блогера сообщили, что ищут ему адвоката.

В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу сообщили 20 августа ТАСС, что в отношении 46-летнего Алексея Поднебесного возбуждено уголовное дело по статьям о половом сношении с человеком, не достигшим 16-летнего возраста (часть 1 статьи 134 УК), и о совершении развратных действий без применения насилия в отношении человека, не достигшего 16-летнего возраста (часть 1 статьи 135 УК).

Алексея Поднебесного заподозрили в сексе с 15-летней девочкой. Блогер это отрицает. По его словам, она сама «распространила слухи», что у них был секс

По версии следствия, 2 августа Поднебесный в торговом центре на Невском проспекте совершил в отношении 15-летней девочки развратные действия без применения насилия, а 3 августа в квартире дома на Тележной улице без применения насилия вступил с той же девочкой в половую связь.

Уголовное дело в отношении Поднебесного возбудили после того, как внимание к нему привлекла глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем телеграм-канале днем 19 августа Мизулина опубликовала серию видеозаписей, на которых, как утверждается, Поднебесный показан с несовершеннолетней девочкой. В одном видео блогер обнимает девочку, держа ладонь на ее груди, на другой записи он целуется с ней, еще на одной записи девочка сидит у Поднебесного на коленях.

Мизулина опубликовала школьный фотоснимок, на котором якобы изображена девочка. Из этих данных следует, что осенью девочка должна пойти в девятый класс. Мизулина заявила, что «отношения между 46-летним мужчиной и 15-летней школьницей из Санкт-Петербурга действительно вызывают серьезные вопросы». Мизулина добавила, что обратилась в СК. В тот же день Следственный комитет сообщил, что проводит проверку.

Утром 20 августа, за несколько часов до своего задержания, Алексей Поднебесный заявил, что не занимался сексом с 15-летней девочкой «ни в какой форме». «Девушка представилась как 23-летняя, и у меня не было сомнений в этом. Я не проверял ее паспорт, так как не планировал и не вступал с ней ни в какие сексуальные отношения. В Питере у меня была другая девушка, с которой у меня были сексуальные отношения», — заявил блогер.

Поднебесный рассказал, что видеозаписи сделали на встрече с его подписчиками. Он утверждает, что поцелуй, который попал в видео, «произошел неожиданно» и он «не успел этому помешать». Поднебесный добавил, что «не обнимал эту девушку, а лишь поддерживал ее за туловище», когда она села к нему на колени.

«Девушка оказалась фанаткой, которая с целью похвастаться и повысить свою популярность среди моих подписчиков распространила слухи, что она занималась со мной сексом, но это была ложь. Я не знал о том, что она говорила такое, и мне она об этом не сообщала, иначе я бы опроверг это. Девушка уже несколько раз публично опровергла это и подтвердила, что никакого секса между нами не было», — заявил Поднебесный. Он добавил, что гулял с этой девочкой по паркам Петербурга, поскольку она согласилась показать ему город. «Никакого сексуального контекста во время наших прогулок не было», — заявил он.

Алексей Поднебесный — лидер «движения инцелов России». В прошлом его неоднократно привлекали к ответственности

В своем телеграм-канале на 63 тысячи подписчиков Алексей Поднебесный пишет, что он общественный деятель и блогер, «преследуемый по политическим и идеологическим мотивам», а также «антифеминист, автор теории вагинокапитализма и секскоммунизма». Как пишет «Коммерсант», согласно «теории вагинокапитализма», женщины в современном обществе благодаря «культу интимных отношений» получили огромную власть над мужчинами, что, по мнению блогера, ставит последних в ущемленное положение. Издание «Холод» называет Поднебесного «секс-блогером без секса» и лидером «движения России».

Алексей Поднебесный — бывший юрист, ранее работавший в прокуратуре. Как сообщал «Холод», его уволили из прокуратуры «за совершение поступка, порочащего честь прокурорского работника». Сам Поднебесный говорил, что причиной увольнения стало то, что он выступал против пыток заключенных и фальсификации отчетности. Позднее он занялся общественной деятельностью, устраивал в том числе митинги против точечной застройки.

Поднебесного несколько раз привлекали к административной и уголовной ответственности. Он получил четыре года условно после того, как в 2011 году ранил ножом одного из пьяных мужчин, которые напали на него и его тогдашнюю жену на озере Светлояр в Нижегородской области. Поднебесный утверждал, что это была провокация: нападавших, по его словам, наняли застройщики, против которых он устраивал акции протеста.

В 2019 году полиция Нижнего Новгорода составила на Поднебесного административный протокол по статье о возбуждении ненависти либо вражды (статья 20.3.1 КоАП) из-за его высказываний о женщинах. Сообщалось, что тогда Поднебесному назначили семь суток административного ареста, но после обжалования дело отправили на пересмотр (о его результатах неизвестно).

В 2021 году Поднебесного задержала ФСБ, блогера отправили в психиатрическую лечебницу за посты о массовых убийствах в школах. Поднебесный оспорил принудительную госпитализацию, суд признал ее незаконной. Блогер отсудил у государства 60 тысяч рублей за незаконное помещение в больницу.

В июне 2022 года Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода назначил Поднебесному административный штраф в размере 30 тысяч рублей из-за поста в соцсетях, где он закавычил слово «спецоперация» (власти РФ называют «специальной военной операцией» вторжение российских войск в Украину, — прим. «Медузы»). Поднебесного привлекли к административной ответственности из-за поста, в котором он заявил, что денег, потраченных Россией на один день «спецоперации» в Украине, хватит на то, чтобы обеспечить все дома в Нижнем Новгороде горячим водоснабжением.

В 2024 году кампанию против Поднебесного начала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В апреле она обратилась в правоохранительные органы с требованием провести проверку в отношении Поднебесного. «Блогер публикует деструктивный контент, а также преследует девушек, угрожает им, публикует их персональные данные, распространяет материалы педофильского характера», — заявила Мизулина в телеграм-канале. Тогда Поднебесный назвал утверждения Мизулиной ложью и клеветой.

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