Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали по статье о дискредитации армии из-за кавычек в слове «спецоперация»

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Активист из Нижнего Новгорода Алексей Поднебесный рассказал Sota, что его оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за поста в соцсетях, где он закавычил слово «спецоперация».

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода оштрафовал Поднебесного 23 июня. Сейчас активист получил на руки решение суда. В нем сказано, что в своей публикации Поднебесный обособил слово «спецоперация» кавычками, что, по мнению суда, «безусловно свидетельствует об ироническом, противоположном, пренебрежительном значении вышеуказанного слова».

Поднебесного привлекли к административной ответственности из-за поста, в котором он заявил, что денег, потраченных Россией на один день «спецоперации» в Украине, хватит на то, чтобы обеспечить все дома в Нижнем Новгороде горячим водоснабжением.

В разговоре с Sota Поднебесный также заявил, что в постановление суда попала часть из решения по делу его жены Валерии, которую ранее оштрафовали на 30 тысяч рублей в другом суде.

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