На блогера Арсена Маркаряна завели дело о реабилитации нацизма

Блогер Арсен Маркарян стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Что именно стало причиной для возбуждения дела по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма), не уточняется.

В начале 2025 года прокуратура Москвы объявила, что в одном из интервью Маркаряна обнаружены призывы к терроризму. Проверка, говорилось в сообщении, показала, что блогер, «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма», высказывал призывы к терроризму на территории России и в отношении граждан страны с использованием беспилотников. Такие же призывы, заявила прокуратура, «процитировал во время участия в прямом эфире другого публичного канала на этом же видеохостинге».

Тогда сообщалось, что в следственные органы направлены материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении Маркаряна дела о публичных призывах к терроризму.

Прокуратура не уточнила, какое интервью Маркаряна проверяла. По данным «Осторожно, новости», это было интервью Маркаряна блогеру Дмитрию Ларину.

Статья 354.1 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Арсен Маркарян известен своими женоненавистническими высказываниями. «Холод» в июне 2024 года рассказал, что Маркарян создал закрытое сообщество, участники которого называют его «духовным учителем». За два года, по данным издания, туда вступили 55 тысяч человек, что позволило Маркаряну, по его же словам, стать долларовым миллионером.

В июле 2024 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обещала написать заявление на Маркаряна в прокуратуру из-за высказываний блогера о женщинах. В частности, на одной из своих «онлайн-консультаций» он говорил, что «вообще, это полезный опыт кого-то изнасиловать».