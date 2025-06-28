Женщины жалуются на домогательства на улицах Москвы: незнакомые мужчины хватают их за ягодицы. Это задание от «секс-гуру» Алекса Лесли Возможно, вы помните его по истории с Олегом Дерипаской и Настей Рыбкой

Архив Алекса Лесли

Жительницы Москвы массово жалуются на то, что незнакомые мужчины в центре города хватают их за ягодицы и предлагают секс. Это связали с «телесным тренингом» блогера Алекса Лесли, который называет себя экспертом по соблазнению и организовывает курсы пикапа (однако по-настоящему широкую известность он приобрел как участник скандала с Олегом Дерипаской и Настей Рыбкой). СК завел на Лесли уголовное дело о склонении к изнасилованию. Сам блогер, живущий в Варшаве, использует шумиху для саморекламы.

Женщины массово жалуются на домогательства на улицах Москвы. Оказалось, что к ним пристают ученики блогера Алекса Лесли

25 июня Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против блогера и коуча Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Его подозревают в склонении к изнасилованию. Дело завели вскоре после того, как депутаты Госдумы Яна Лантратова и Ксения Горячева обратились в правоохранительные органы из-за домогательств к женщинам в центре Москвы.

Об этих домогательствах рассказали телеграм-каналы «Коса» и «Осторожно Москва». По их информации, несколько молодых женщин в районе Китай-города, Покровки, Тверского и Чистопрудного бульваров столкнулись с мужчинами, которые хватали их за ягодицы; иногда после этого мужчины предлагали секс, иногда просто убегали; у некоторых были сообщники, которые снимали все это на видео. Когда одна из пострадавших обратилась в полицию, ей сказали: «Неужели так сильно домогались, что нужно писать заявление?»

В следующие дни жалобы от москвичек продолжались. Среди жертв домогательств оказалась в том числе 17-летняя девушка.

Выяснилось, что приставания связаны с тренингом, который запустил Алекс Лесли. Это блогер, который позиционирует себя как секс-гуру и эксперт по соблазнению. Он зарабатывает на тренингах, вебинарах, курсах и книгах по пикапу (он выпустил не меньше восьми книг с названиями вроде «Жизнь без трусов» и «Охота на самца»). Однако наибольшую известность Лесли приобрел как «наставник» модели Насти Рыбки (настоящее имя — Анастасия Вашукевич), по фотографиям которой ФБК в 2018 году сделал громкое о бизнесмене Олеге Дерипаске.

Вскоре после выхода расследования Лесли и Рыбку задержали в Таиланде, где они проводили секс-тренинги. Обоих приговорили к условному сроку и депортировали. По прибытии в Россию их задержали по уголовному делу о вовлечении в проституцию. Но оно, видимо, так и не дошло до суда: Рыбку и Лесли быстро отпустили из полиции, а новостей о приговоре не было. Судя по их аккаунтам в инстаграме (у каждого — больше полумиллиона подписчиков), в последние годы Рыбка жила в Москве и развивала блог для женщин, а Алекс Лесли продолжал выпускать книги и организовывать курсы по соблазнению.

Лесли заявил, что женщины недовольны, потому что его ученики не справились с заданием. Оно должно было завершиться сексом

17 июня Лесли анонсировал в своем телеграм-канале очередной «телесный тренинг» («Самое время присоединиться к нашей команде и снять всех девушек»). Он учил, как «прожимать» на секс («Делаешь 30 подходов к незнакомым девочкам за 30 минут, каждой что-то говоришь, комплимент или „Привет, ты классная, пойдем займемся сексом в туалете“») и как реагировать на жалобы при «прожиме» («Ничего страшного, что они жалуются. Женщины всегда кому-то жалуются. Привыкайте к этому»).

На новости о том, что пострадавшие от домогательств его учеников обращаются в полицию, Лесли отреагировал так: «Ребята, знаете, почему девушки так негативно [реагируют]? Потому что вы все неправильно делаете. Что я говорил? Подойти, взять за задницу и увести в туалет. А так как вы не завершили этап, они недовольны. Вы должны были каждую увести в туалет и там ******* ее».

Жалобы женщин он назвал «бабскими попытками манипуляций»: «К счастью, полиция правильно отреагировала. Они их просто отбрили. Что [плохого] в том, что тебя за задницу кто-то взял? Не понравилось — послала его. Понравилось — познакомилась и переспала. Это здоровый взгляд на вещи».

В целом Лесли попытался использовать шумиху в СМИ для саморекламы. Он активно давал комментарии журналистам, пообещал выложить новый «жесткий» тренинг и заявил, что уголовное преследование делает его «культовой фигурой». «Еще и книжки мои запретите», — посоветовал он 26 июня, незадолго до того, как издательство «Эксмо» объявило, что уберет его книги из продажи. Задержание его, судя по всему, не пугает — он живет в Польше.

Пикап-коучи вроде Лесли учат относиться к женщинам как к объекту. У их учеников нет представления о согласии

Алекс Лесли учит соблазнению уже около 20 лет: его первая книга на эту тему вышла еще в 2006-м. В 2023-м «База» выпустила большой материал о курсах пикапа в России (да, они продолжают существовать), в котором назвала Лесли «одним из самых известных и скандальных пикаперов». Материал начинался с рассказа ученика Лесли о выполнении одного из «упражнений». Очевидно, что это то же «упражнение», которое последователи Лесли выполняют и сейчас.

Само задание было страшно выполнять… Поработал над состоянием, включил подонка, которому все можно. Девочки шарахались, но я чувствовал, как они кайфуют. К одной подхожу, беру ее за попу кайфово всей ладошкой — не сопротивляется, улыбается. Говорит, что парень есть… Дальше череда неудач, растерял состояние, забыл, что мне можно — девочки в мороз. От одной получил по лицу… Последние подходы делал уже через не хочу.

Психолог Амина Назаралиева заявила «Базе», что подобные практики — это сексуализированное насилие и они учат мужчин относиться к женщинам как к объекту: «Страшно, что у человека вообще не формируется представление о согласии. <…> Это может повышать риск насилия в будущем. Безусловно, есть мужчины, которые очень неуверенны в себе, их надо обучать навыкам общения с женщинами, но эти навыки должны быть построены на уважении и согласии».

«База» в том же материале объясняла, что пикаперам, которые трогают незнакомых девушек за ягодицы, грозит уголовное дело о развратных действиях, если пострадавшая окажется несовершеннолетней. «Но если девушке 16 лет или больше — это в худшем для пикапера случае мелкое хулиганство, штраф или административный арест на 15 суток», — отмечало издание.

27 июня агентство ТАСС сообщило, что в Москве арестовали на 15 суток двух учеников Алекса Лесли, признав их виновными в мелком хулиганстве из-за уличных домогательств. Впрочем, «База» утверждает, что арестованные не учились у Лесли, а «просто решили пристать к проходившей мимо девушке». По данным издания, пока задержан лишь один участник тренинга Лесли, 32-летний уроженец Тульской области.