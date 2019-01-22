Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции

Модель Анастасия Вашукевич ( ) и тренер по личностному развитию Александр Кириллов (Алекс Лесли) освобождены из полиции. Как сообщила адвокат Лесли Светлана Сидоркина, их отпустили под обязательство о явке.

Рыбка и Лесли были задержаны 17 января в московском аэропорту Шереметьево в рамках, как заявляла полиция, уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией.

В Москву Рыбка и Лесли были депортированы из Таиланда, где ранее в январе их приговорили к условному сроку за предоставление секс-услуг. Рыбка — гражданка Белоруссии, предполагалось, что ее депортируют в эту страну.

19 января Нагатинский районный суд попытался избрать меру пресечения Рыбке и Лесли, но заседание было перенесено на 22 января.