В Таиланде после секс-тренинга задержаны Настя Рыбка и Алекс Лесли. В России с ними судится Олег Дерипаска

Полиция Таиланда задержала Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова) после организации секс-тренинга для российских туристов. Об этом со ссылкой на неназванный источник в полиции Паттайи пишет ТАСС.

Задержание произошло на острове Лан, вместе с Рыбкой и Лесли в полицию доставили еще восемь россиян. По словам источника ТАСС, Лесли грозит обвинение в незаконной трудовой деятельности и штраф до 100 тысяч батов (более трех тысяч долларов).

В российском посольстве уже заявили, что Лесли и Рыбку после суда ожидает депортация в Россию.

По информации местной газеты The Nation, всего в ходе полицейского рейда в отеле, где проводился секс-тренинг, задержали 43 россиян. Каждый из них заплатил около 20 тысяч батов (625 долларов) за участие в тренинге.