В Таиланде после секс-тренинга задержаны Настя Рыбка и Алекс Лесли. В России с ними судится Олег Дерипаска

ТАСС
07:55, 26 февраля 2018
Надежный источник

Полиция Таиланда задержала Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова) после организации секс-тренинга для российских туристов. Об этом со ссылкой на неназванный источник в полиции Паттайи пишет ТАСС.

Задержание произошло на острове Лан, вместе с Рыбкой и Лесли в полицию доставили еще восемь россиян. По словам источника ТАСС, Лесли грозит обвинение в незаконной трудовой деятельности и штраф до 100 тысяч батов (более трех тысяч долларов).

В российском посольстве уже заявили, что Лесли и Рыбку после суда ожидает депортация в Россию.

По информации местной газеты The Nation, всего в ходе полицейского рейда в отеле, где проводился секс-тренинг, задержали 43 россиян. Каждый из них заплатил около 20 тысяч батов (625 долларов) за участие в тренинге.

Настя Рыбка и Алекс Лесли получили известность в связи с расследованием Алексея Навального против миллиардера Олега Дерипаски. Благодаря инстаграму Рыбки Навальный установил, что Дерипаска отдыхал на яхте вместе с человеком, похожим на вице-премьера правительства Сергея Приходько.
Рыбка после отдыха на яхте Дерипаски опубликовала книгу об отношениях с неназванным олигархом, соавтором которой стал Лесли.
Дерипаска подал в суд на Рыбку и Лесли, обвинив их в публикации персональных данных без разрешения. По требованию суда сайт Навального был предварительно заблокирован, инстаграм удалил снимки Рыбки, сделанные на яхте.
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