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Суд в Париже вынес приговор Жерару Депардье по делу о сексуализированном насилии. Он получил 18 месяцев заключения условно — так, как и требовала сторона обвинения. Суд обязал Депардье выплатить компенсации двум женщинам, пострадавшим от его действий. Одной присудили пять тысяч евро, второй — четыре. Также актер должен возместить обеим женщинам расходы на адвокатов на общую сумму 20 тысяч евро. При этом максимальное наказание, которое грозило Депардье по выдвинутым обвинениям — пять лет тюрьмы и штраф 75 тысяч евро.

Защита Депардье заявила, что оспорит приговор.

Журналисты называют 76-летнего актера самой известной фигурой французского кинематографа, столкнувшейся с судом из-за обвинений в насилии над женщинами. Эти обвинения выдвинули две участницы съемочной группы фильма «Зеленые ставни» — 54-летняя художница-декоратор Амели и 34-летняя помощница режиссера Сара (это псевдоним, ее настоящее имя в прессе не разглашалось). Драма «Зеленые ставни» с Депардье в главной роли рассказывает о жизни пожилого актера. Картину снимали в Париже в 2021 году.

Жерар Депардье и его адвокат Жереми Ассу (справа) покидают здание суда, где проходил процесс по делу о сексуализированном насилии. 25 марта 2025 года Chesnot / Getty Images

Декоратор Амели рассказала в суде, что однажды Депардье заговорил с ней на съемочной площадке. Актер сидел в коридоре между дублями и стал жаловаться Амели на жару. По ее воспоминаниям, он сказал: «Там так жарко, что у меня нет эрекции». Потом он спросил, с кем Амели говорит по телефону. Она ответила, что разыскивает зонтики для одной из сцен. Депардье предложил потрогать «его большой зонтик», а затем схватил женщину за бедра, притянул к себе, зажал ее между своих бедер и стал ощупывать ее тело, включая лобок и грудь.

«Вот тогда я поняла, какая у него сила. Он держал меня очень, очень крепко. Я помню его глаза, очень злые, очень взволнованные. И он говорил: „Подойди и потрогай мой большой зонтик“ с безумным взглядом. Эта фраза такая идиотская, как бы я смогла [сама] ее выдумать? Называть гениталии зонтиком бессмысленно», — рассказала Амели. Сторона обвинения подчеркнула, что свидетелями этой сцены стали несколько других членов съемочной группы.

Депардье заявил, что он действительно позволяет себе скабрезности на съемочной площадке, но лишь для того, чтобы «расслабить» и развеселить коллег. Он допустил, что действительно мог высказаться про эрекцию, но отрицал, что напал на Амели. «Я не из тех, кто трется о других в метро», — возмутился актер. Кроме того, добавил Депардье, в то время он весил около 150 килограммов и из-за полноты был неспособен зажать кого-то между бедер.

Вторая пострадавшая — помощница режиссера Сара — должна была сопровождать Депардье из гримерки на съемочную площадку (из-за большого веса и проблем с суставами актеру было трудно передвигаться самостоятельно). По ее словам, однажды, когда она вела актера на площадку, он положил руку ей на ягодицы. В другой раз он прикоснулся к ее груди, а позднее снова еще раз к ягодицам. Сара заявила, что когда это произошло впервые, она была ошеломлена и ничего не сказала, но после второго и третьего раза стала протестовать. Также она рассказала о домогательствах Депардье своей начальнице. После этого актер, как она утверждает, накричал на нее и назвал «стукачкой».

Депардье настаивал, что не прикасался к Саре. При этом он заметил, что сексуализированное насилие — это не рука на ягодицах, а «нечто более серьезное». По словам Депардье, в какой-то момент он попросил, чтобы из гримерки его забирал мужчина, потому что привык отпускать непристойные комментарии, и не хотел смущать этим женщин. «Я груб и вульгарен. Я говорю вещи, которые могут шокировать молодежь», — развел руками актер.

Одна из женщин, обвинивших Депардье в насилии, в здании суда. 13 мая 2025 года Remon Haazen / Getty Images

Адвокаты обеих женщин заявили суду, что Депардье был «всемогущей звездой», и этот статус много лет позволял ему преследовать молодых актрис, визажистов, декораторов, ассистентов и других участниц съемок, которые не были так богаты и знамениты, как он. Жертвы его домогательств часто молчали, потому что боялись потерять работу и попасть в черный список. Боссы киноиндустрии молчали тоже, потому что имя Депардье в фильме сулило ему успех.

«Все знали [о его домогательствах]», — заявила актриса, вызванная в суд в качестве свидетеля. По ее словам, 10 лет назад на съемках сериала «Марсель» для Netflix Депардье внезапно засунул руку ей в шорты. Она громко сказала: «Жеже лезет мне в шорты». Он отшутился: «Я думал, ты хочешь добиться успеха в кино». Присутствующие засмеялись, вспоминала свидетельница.

Другая свидетельница, художница по костюмам, рассказала, как в 2014 году на съемках Депардье вдруг толкнул ее за занавеску и начал трогать ее тело. «Ты знаешь, кто я. Пусть это случится», — говорил он. Когда она запротестовала, актер проворчал: «Ну, если я больше не смогу трогать грудь…» Старшим членам съемочной группы сообщили об этом инциденте, но они не стали поднимать шум из-за «маленькой девочки по костюмам», утверждает женщина.

В суд также пришла известная актриса Фанни Ардан — давняя подруга Депардье, которая снималась с ним в «Зеленых ставнях». Она заявила, что не слышала о сексуализированном насилии на съемках картины. Ардан назвала Депардье гениальным актером, выразив мнение, что «каждая форма гениальности несет в себе что-то экстравагантное, мятежное, опасное».

Она заметила, что «общество изменилось; есть вещи, которые мы привыкли терпеть, но которые больше нетерпимы». Об этом говорил и сам Депардье: «Мне не очень комфортно в этом новом обществе…» Он отрицал обвинения, предрекал, что движение против домогательств #MeToo «станет террором», защищал режиссера Романа Полански, которого тоже в насилии. Его адвокат называл суд попыткой унизить великого актера.

Акция в Париже в защиту прав женщин в связи с судом над Депардье. 24 октября 2024 года Louise Delmotte / AP / Scanpix / LETA

В автобиографии, выпущенной в 2014 году, Жерар Депардье подробно рассказывал о своей молодости. Он не окончил школу, состоял в банде, грабил могилы в поисках ценностей, сидел в тюрьме за угон автомобиля и оказывал секс-услуги мужчинам, чтобы заработать денег. Его первым успехом в кино стал фильм «Вальсирующие» о молодых и сексуально раскрепощенных угонщиках машин. Депардье, который действительно был похож на своего героя в «Вальсирующих», охотно поддерживал образ хулигана и бунтаря. Со временем за ним закрепилась репутация главного «плохого парня» французского кино.

В 1991 году фильм «Сирано де Бержерак» с Депардье в главной роли претендовал на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Картина уже получила «Золотой глобус» и имела все шансы взять главную кинопремию США. Газета Le Monde описывала, как на вечеринке после «Золотого глобуса» Депардье, вдохновленный наградой и пьяный, внезапно поцеловал в губы актрису Джулию Робертс. Это ошеломило и ее саму, и ее спутника, актера Кифера Сазерленда. «Не волнуйся, я знаком с твоим отцом [Дональдом Сазерлендом]», — весело бросил ему Депардье.

Жерар Депардье на церемонии вручения французской кинопремии «Сезар» за роль в фильме «Сирано де Бержерак». 9 марта 1991 года Arnal / Picot / Gamma-Rapho / Getty Images

«Сирано де Бержерак» лишила шансов на «Оскар» не эта выходка, а кое-что другое. За семь недель до церемонии ведущий кинокритик журнала Time Ричард Корлисс выпустил большую статью о Депардье, в которой цитировал его интервью 1978 года. В нем Депардье заявил, что, будучи членом банды, участвовал в изнасилованиях с девятилетнего возраста: «Но это было нормально при тех обстоятельствах. Это часть моего детства». В другом интервью в 1980 году актер говорил: «На самом деле „изнасилование“ — это немного натянуто. Речь шла скорее о девушках, которых, чтобы они вошли в банду, передавали друг другу».

В США разразился скандал. Депардье сначала пытался защищаться («Серьезно, разве можно изнасиловать кого-то в девять лет?»), а потом ушел в запой. «Сирано де Бержерак» получил «Оскар» лишь за костюмы. Лучшим фильмом на иностранном языке было объявлено ныне забытое «Путешествие надежды». Прокатчиком этой картины в США была компания Miramax Харви Вайнштейна.

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В последние годы Жерара Депардье не раз обвиняли в сексуализированном насилии, но раньше ни одна жалоба до суда не доходила — дело о съемках фильма «Зеленые ставни» стало первым. На рассмотрение пришла актриса Шарлотт Арну. В 2018 году она заявила, что Депардье — он был другом ее отца — дважды изнасиловал ее. Девушка обратилась в полицию, но расследование не привело к суду. В 2024 году прокуратура Парижа призвала все же рассмотреть показания Арну в судебном порядке. Решение об этом пока не принято.

После Арну обвинения в насилии против Депардье выдвинули другие женщины. Весной 2023 года издание Mediapart опубликовало расследование, в котором о домогательствах со стороны актера рассказали 13 женщин, которые работали с ним на съемочных площадках в 2002-2022 годах. Они описали похожие истории: Депардье пытался залезть им под одежду и говорил непристойности. Зимой того же 2023 года еще несколько подобных случаев описал телеканал France 2.

Актер отрицал насилие: «Всю свою жизнь я был вызывающим, чрезмерным, иногда грубым.<…> Я часто делал то, на что никто не осмеливается: проверял границы, встряхивал устоявшиеся представления… смеялся, заставлял людей смеяться. Не все смеялись. Я никогда не думал причинять вред и прошу меня извинить за то, что я веду себя как ребенок, который хочет развлечь публику. Но я не насильник и не агрессор».

Больше 50 деятелей искусства — в том числе бывшая партнерша Депардье Кароль Буке и бывшая первая леди Франции Карла Бруни — подписали открытое письмо с призывом не «отменять» актера. «Когда вы нападаете на Жерара Депардье, вы нападаете на искусство», — говорилось в письме. Несогласные с ним призывали смотреть на Депардье не только как на великого актера, но и как на человека, ответственного за свои действия.

Женщина с плакатом #MeToo на феминистской акции в Париже. 11 января 2024 года Telmo Pinto / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Обвинения, суд и приговор Депардье стали поворотным моментом для движения #MeToo во Франции и местной киноиндустрии, которая не спешила серьезно относиться к заявлениям о насилии, пишет The Guardian. В 2018 году актриса Катрин Денев заявляла, что «изнасилование — это преступление, но попытка соблазнить, даже настойчивая или неуклюжая, — нет». В 2019-м Фанни Ардан говорила, что не уважает движение, «основанное на доносах». В 2020-м руководство французской кинопремии «Сезар» ушло в отставку из-за 12 номинаций нового фильма Романа Полански. В итоге картина получила три премии, а несколько актрис ушли с церемонии награждения в знак протеста.