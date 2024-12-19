Бывшего мужа Жизель Пелико посадили на 20 лет. Он годами накачивал жену транквилизаторами и приводил десятки незнакомцев насиловать ее Многие из них не стали просить прощения и заявили в суде, что это не было насилием

Жизель Пелико выступает перед прессой после оглашения приговора по делу ее мужа и еще 50 мужчин, обвиняемых в насилии Lewis Joly / AP / Scanpix / LETA

Суд французского города Авиньон приговорил 72-летнего Доминика Пелико к 20 годам тюремного заключения — это максимально возможный срок, который предусмотрен законами Франции, сообщает «Би-би-си».

Пелико признали виновным по всем предъявленным ему обвинениям, включая изнасилование его бывшей жены Жизель при отягчающих обстоятельствах и попытку изнасилования жены еще одного фигуранта дела — тоже при отягчающих обстоятельствах.

Приговоры по делу вынесли еще 50 мужчинам. Они получили сроки от трех до 15 лет — ниже тех, что для них запрашивали прокуроры (в основном, они просили назначить от 10 до 18 лет лишения свободы). Двое обвиняемых получили условные сроки. Суд признал 47 мужчин виновными в изнасиловании, двоих — в покушении на изнасилование, еще двоих — в сексуализированном насилии. Оправдательных приговоров в деле нет.

Изображение с заседания суда по делу Пелико 19 декабря. На рисунке изображен Доминик Пелико — главный обвиняемый в сексуализированном насилии над его бывшей женой Жизель Benoit Peyrucq / AFP / Scanpix / LETA

Самый суровый приговор после Пелико — 15 лет заключения — получил 63-летний Ромен В., который, по версии обвинения, шесть раз насиловал Жизель Пелико, зная о том, что у него ВИЧ. Его адвокат утверждал, что Ромен В. не мог заразить Жизель, поскольку много лет проходил лечение.

Самый мягкий приговор вынесли 69-летнему Жозефу С., которого судили по статье о сексуализированном насилии за «прикосновения» без получения согласия. Жозеф С. получил три года лишения свободы, два из них условно. Согласно французской уголовно-процессуальной практике, это, как правило, означает отбывание годового срока под домашним арестом с электронным браслетом и ограничениями на перемещения, отмечает RFI.

Пелико признал вину по предъявленным ему обвинениям. Однако большинство других фигурантов дела отрицают, что их действия можно квалифицировать как изнасилование. У них есть 10 дней на подачу апелляции.

Суд по делу продолжался с начала сентября. Один из подсудимых, признавший предъявленные обвинения, назвал процесс поспешным. Потерпевшая настояла на том, чтобы суд проходил в открытом режиме. Во время процесса были продемонстрированы записи сцен насилия, сделанные ее мужем.

Согласно материалам дела, Пелико в 2011-2020 годах тайно накачивал свою жену Жизель Пелико транквилизаторами и насиловал ее, а также приглашал для этого десятки незнакомцев, пока она находилась без сознания. Всего в деле было около 200 эпизодов изнасилований.

Подробнее о сути дела

Во Франции судят 71-летнего Доминика Пелико, который усыплял жену транквилизаторами и приглашал незнакомцев насиловать ее В деле 200 эпизодов изнасилования и 50 обвиняемых

Подробнее о сути дела

Во Франции судят 71-летнего Доминика Пелико, который усыплял жену транквилизаторами и приглашал незнакомцев насиловать ее В деле 200 эпизодов изнасилования и 50 обвиняемых

На суде Доминик Пелико называл себя и других обвиняемых «насильниками». Он просил Жизель, которая развелась с ним и сменила , простить его. С такой же просьбой он обратился к троим своим детям.

Остальных обвиняемых журналисты прозвали Monsieur-Tout-Le-Monde (месье Обыватель). Это мужчины в возрасте от 27 до 74 лет, работавшие пожарными, охранниками, водителями грузовиков, журналистами и диджеями. Большинство из них живут семьями с детьми на расстоянии 50 километров от деревни , где находился дом Пелико.

Некоторые из обвиняемых попросили прощения у Жизель Пелико, но многие этого не сделали. Защита некоторых подсудимых пыталась переложить всю ответственность на Доминика Пелико, заявляя, что их клиенты стали жертвами его манипуляций. Они якобы не знали, что Жизель не давала согласия на секс — или вовсе притворялась спящей.

Зал суда во время оглашения приговора Доминику Пелико и 50 его соучастникам Benoit Peyrucq / AFP / Scanpix / LETA

Накануне приговора «Би-би-си» опубликовала некоторые цитаты из выступлений обвиняемых на заседаниях суда.

«Поскольку муж дал мне разрешение, в моей голове это значило, что она согласилась». Энди Р., 37 лет, безработный

«Я не насильник. Но если бы я и хотел кого-то изнасиловать, я бы не выбрал 57-летнюю женщину, я бы выбрал красивую». Ахмед Т., 54 года

«Я никогда не говорил себе: „Я изнасилую эту женщину“. Но я виновен в изнасиловании». Лионель Р., 44 года, работник супермаркета

«Я насильник, потому что так говорит закон. Но тогда я не знал, что такое согласие». Джоан К., 26 лет, военный

«Я возвращался не потому, что мне нравилось насиловать, а потому, что не мог контролировать свою сексуальность». Джером В., 46 лет, работник магазина

«Мне всегда казалось, что госпожа Пелико проснется. Она не была холодной, она не была мертвой, у нее была мягкая кожа». Тьерри П., 61 года, инженер холодильного оборудования

«Их поставили в ситуацию, в которой они были обмануты. Их просто надули». Адвокат одного из обвиняемых в беседе с «Би-би-си»

В ходе процесса тысячи людей присоединились к акциям в поддержку Жизель Пелико. Она посетила почти все заседания. Перед зданием суда женщины встречали ее аплодисментами и скандировали одну из фраз, сказанных адвокатами потерпевшей в суде: «Это им должно быть стыдно».

При этом сама Жизель Пелико «не хочет, чтобы ее считали иконой», рассказала «Би-би-си» ее адвокат Стефана Бабонно накануне оглашения приговора. Решение своей подзащитной о публичном разбирательстве защитница объяснила тем, что Жизель хотела показать другим женщинам, что «в них есть сила, которую они даже не могут себе представить, и что они должны доверять себе».

Выступая после вынесения приговора обвиняемым, Жизель Пелико заявила, что уважает решение суда. «У нас одна и та же борьба», — сказала она женщинам, попавшим в похожие ситуации, «часто остающимся в тени». Пелико поблагодарила тех, кто ее поддерживал, сказав, что их слова дали ей силы посещать судебные заседания.

По ее словам, она не пожалела о том, что отказалась от своего права на анонимность. «Я уверена, что вместе мы можем прийти к лучшему будущему, в котором мужчины и женщины смогут жить вместе в гармонии и взаимном уважении», — добавила Жизель.