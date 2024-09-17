Во Франции судят 71-летнего Доминика Пелико, который усыплял жену транквилизаторами и приглашал незнакомцев насиловать ее В деле 200 эпизодов изнасилования и 50 обвиняемых. Потерпевшая настояла на открытом процессе, чтобы привлечь внимание к проблеме сексуализированного насилия

Жизель Пелико и ее адвокат Стефан Бабонно покидают здание суда в Авиньоне, где слушается дело Доминика Пелико и еще 51 обвиняемого в изнасиловании француженки. 17 сентября 2024 года Christophe Simon / AFP / Scanpix / LETA

На юге Франции идет судебный процесс по одному из самых громких дел о сексуализированном насилии, которое из-за ужасающих подробностей вызвало резонанс не только в самой стране, но и за ее пределами. 71-летнего француза Доминика Пелико обвинили в том, что он около десяти лет тайно накачивал транквилизаторами и насиловал свою жену Жизель. Годами он приглашал незнакомцев совершить над ней сексуализированное насилие, пока она находилась без сознания под действием препаратов. Происходящее Пелико снимал на камеру. Вместе с ним обвиняемыми по делу проходят еще 51 человек. Жизель Пелико отказалась от права на анонимность в процессе и настояла на публичном разбирательстве, чтобы поддержать других людей, переживших подобные преступления, и привлечь внимание к проблеме использования различных препаратов в рамках сексуализированного насилия.

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Доминик Пелико годами организовывал изнасилования своей жены, которую усыплял лекарствами. За это время он привлек к насилию десятки незнакомцев. Полиции удалось найти не всех

О деле Пелико французские СМИ сообщали еще в 2023 году, не называя настоящей фамилии семьи. Дело снова привлекло внимание общественности после начала судебного процесса 2 сентября.

Полиция узнала о том, что Доминик Пелико подвергал жену сексуализированному насилию, случайно. Как сообщал Le Monde, в сентябре 2020 года полицейских вызвали в город , после того как охранники супермаркета поймали Пелико за скрытой съемкой под юбками посетительниц. В рамках проверки полиция изъяла из дома пожилого француза ноутбук, где обнаружила папку под названием «Abuses». В ней он хранил тысячи фотографий и видео, на которых было запечатлено, как Пелико и другие мужчины насилуют его жену Жизель, пока она находится без сознания. Как утверждается, Пелико тщательно каталогизировал эти материалы, указывая даты изнасилований, имена или прозвища насильников и характер их действий.

Всего следователи насчитали около 200 случаев изнасилования Жизель Пелико, большинство из которых совершил ее муж. Еще 92 изнасилования совершили 72 незнакомца, пока Пелико, по данным полиции, наблюдал и снимал происходящее. Личности 51 обвиняемого были установлены в ходе следствия. Это мужчины в возрасте от 26 до 74 лет из разных слоев общества, среди которых, по данным СМИ, есть пожарный, журналист, водитель погрузчика, электрик, руководитель компании и тюремный охранник. У некоторых из обвиняемых есть семьи. Власти не раскрывают их имена. Большинство обвиняемых участвовали в изнасилованиях один раз. Некоторые приходили в дом Пелико чаще — до шести раз.

Пелико искал этих мужчин на сайте , в переписке предлагая прийти к нему домой и изнасиловать его жену. В одном из таких чатов он написал: «Ты такой же, как я, тебе нравится режим изнасилования». Пелико также давал незнакомцам инструкции о том, что они должны и не должны делать, чтобы избежать пробуждения Жизель. Так, он запрещал им пользоваться духами или курить, требовал греть руки и раздеваться на кухне, чтобы те случайно не забыли свои вещи в спальне. Он заранее предупреждал мужчин, что им придется оставить машину подальше от дома, чтобы ночные визиты не вызвали подозрений и ждать, пока жена не уснет.

«Эти условия чаще всего не смущали участников чата: от бесплатного предложения Доминика Пелико, по его словам, отказывались примерно трое из десяти мужчин. Из тех, кто пришел к нему домой и увидел, в каком состоянии находится жена, не отказался ни один. Пелико не прибегал к насилию и никому не угрожал, чтобы спровоцировать изнасилование. Каждый из мужчин обладал полной свободой в любой момент покинуть помещение», — рассказали в прокуратуре Авиньона.

Все случаи сексуализированного насилия происходили с июля 2011-го по октябрь 2020 года в основном доме пары в . Во всех случаях Пелико опаивал жену смесью снотворных и противотревожных препаратов. По данным следствия, он не получал деньги ни в одном из случаев изнасилования.

Жизель, которой сейчас 72 года, не помнит ни одного случая насилия. Она узнала о том, что с ней происходило, от полицейских в 2020 году. По словам пострадавшей, она опознала только одного обвиняемого — мужчину, который как-то приходил к ним домой обсудить с ее мужем велоспорт. «Я видела его время от времени в пекарне, здоровалась с ним, но никогда не думала, что он придет и изнасилует меня», — сказала она. Жизель находится в процессе развода с мужем после того, как они прожили в браке около 50 лет.

Помимо видео и фото изнасилований жены, у Пелико нашли интимные снимки его дочери и невесток. Его подозревают в изнасиловании и убийстве агента по недвижимости

Доминика Пелико обвинили в систематических изнасилованиях жены, в съемке насилия на видео и в подстрекательстве к насилию десятков людей. Помимо этого его также обвиняют во вторжении в частную жизнь путем записи изображений сексуального характера без согласия в связи с найденными интимными фотографиями других его родственниц.

Так, в ходе судебного разбирательства стало известно, что на компьютере Доминика Пелико были найдены обнаженные снимки его с Жизель дочери, которая выступает в суде под псевдонимом Каролин Дариан. Она считает, что также находилась под воздействием препаратов во время съемки. Кроме того, у Пелико нашли фотографии двух его невесток, которые он тайно делал в ванной комнате своего дома, когда дети и внуки приезжали в гости.

Пелико также подозревают в убийстве и изнасиловании в 1991 году Софи Нарме, работавшей в сфере недвижимости, а также попытке изнасилования другой француженки Эстеллы Б. в 1999-м. Первый случай он отрицает, по второму он признал вину после анализа ДНК.

Помимо Пелико в процессе участвуют другие мужчины, обвиненные в изнасиловании его жены. 17 из них находятся под стражей. Еще 32 обвиняемых остаются на свободе и посещают заседания суда. Один подозреваемый предстанет перед судом заочно. Большинству из них грозит до 20 лет лишения свободы за изнасилование при отягчающих обстоятельствах.

Жизель Пелико настояла на открытом слушании дела, чтобы привлечь внимание к проблеме сексуализированного насилия. Вероятно, записи изнасилований покажут в суде

Ожидается, что слушания дела Пелико продлятся до 20 декабря. Процесс проходит в открытом режиме — на этом настояла Жизель Пелико, отказавшись от гарантированного ей законом права на анонимность. Она заявила, что хочет привлечь внимание к проблеме использования препаратов для совершения сексуализированного насилия.

«Я выступаю от имени всех женщин, которых накачивали препаратами, и они не подозревали об этом, — сказала она в суде. — Я возвращаю контроль над своей жизнью, чтобы осудить химическое подчинение. У многих женщин нет доказательств. У меня они есть».

Решение пострадавшей, как отмечает BBC News, также означает, что тысячи видеозаписей сексуализированного насилия, сделанных Домиником Пелико, будут показаны в суде. Единственное, о чем в связи с этим попросила Жизель — чтобы ее детям разрешили покинуть зал, когда начнут показывать ролики. Ее адвокаты заявили, что публичный процесс переложит бремя позора на обвиняемых.

В ходе судебного процесса уже заслушали показания адвокатов, полицейских, психиатров и еще одной женщины, 53-летней Сесиль М. (ее имя изменено — прим. «Медузы») — ее муж давал ей препараты, насиловал сам и позволил изнасиловать другим мужчинам, следуя указаниям Доминика Пелико. Его также обвиняют в изнасиловании Жизель. В отношении Сесиль М. зафиксированы как минимум 12 изнасилований и сексуальных посягательств, совершенных в разные даты.

В суде также выступили Жизель, ее дочь и невестки Пелико. Давая показания, Жизель заявила, что полиция спасла ей жизнь, начав расследование против мужа. По ее словам, ее мир и все, что она построила за 50 лет брака, были разрушены в ноябре 2020-го, когда полицейские впервые показали ей снимки того, как ее годами насиловали по указке супруга. На той встрече, рассказала она, ей показали «варварские» фотографии, на которых «я неподвижно лежу на кровати, и меня насилуют». «Честно говоря, эти сцены вызывают у меня ужас. Они обращались со мной как с тряпичной куклой», — заявила Жизель, отметив, что смогла посмотреть видеозаписи насилия над собой только в мае 2024 года.

Во время выступления Жизель отметила, что никто из мужчин, совершивших над ней насилие, не обратился в полицию, даже анонимно, чтобы спасти ее жизнь. По ее словам, в течение многих лет, пока муж организовывал изнасилования, у нее были странные провалы в памяти и другие проблемы со здоровьем. Она думала, что у нее, возможно, болезнь Альцгеймера и обращалась к гинекологу из-за необъяснимых болей. После того как началось расследование, у Жизель нашли четыре вида заболеваний, передающихся половым путем. На суде выяснилось, что Доминик Пелико позволял приходившим мужчинам, в том числе с ВИЧ, не использовать презервативы. «Ни один из обвиняемых не проявил ко мне сочувствия. Один из них, ВИЧ-положительный, приходил шесть раз. Ни разу мой муж не выразил беспокойства по поводу моего здоровья», — рассказала в суде потерпевшая.

Жизель также вспомнила, как впервые рассказала дочери о том, что с ней сделал ее отец: «Она взвыла так, что я до сих пор помню этот звук». Сама Каролин Дариан назвала отца «вероятно, одним из самых страшных преступников, совершивших сексуальное насилие за последние 20 лет». Дариан сомневается, что ей когда-либо удастся восстановиться после случившегося. «Я чувствую отвращение. Я потеряла десять лет моей жизни», — заявила в суде Жизель Пелико, добавив, что внутри она опустошена.

Доминик Пелико полностью признал вину и попросил прощения у своей семьи. Другие обвиняемые отрицают, что участвовали в изнасилованиях. Они утверждают, что якобы исполняли фантазии пары свингеров

17 сентября показания в суде дал главный обвиняемый — Доминик Пелико. Ранее его выступление перенесли по состоянию здоровья. Он полностью признал вину и попросил прощения у своей семьи: «Я виновен в том, что сделал. Я прошу мою жену, моих детей, моих внуков, госпожу М. (Сесиль М. — прим. „Медузы“), простить меня. Хотя это [то, что было сделано] непростительно. Я полностью признаю все содеянное».

Доминик Пелико дает показания в суде. Зарисовка с заседания 17 сентября Benoit Peyrucq / AFP / Scanpix / LETA

Пелико рассказал, что у него было трудное детство, и он сам пережил изнасилование. По его словам, он предлагал жене принять участие в обмене сексуальными партнерами с другими парами, но та отказала. Пелико назвал ее отказ, а также детскую травму причиной своих действий. «У меня была зависимость, у меня были потребности. Я все разрушил, не задумываясь, как эгоист. И мне стыдно», — заявил он. Пелико объяснил, что снимал акты насилия в отношении жены в качестве страховки от «плохой реакции» других участников. Он отрицал обвинения в насилии по отношению к собственным детям и внукам.

Пелико также прокомментировал позицию других обвиняемых по делу. Часть из них признали вину, другие утверждают, что считали себя участниками сексуальных фантазий пары свингеров. Защита последних в ходе слушаний высказывала сомнения, что Жизель Пелико в течение десяти лет не знала, что с ней происходило. При этом в ходе следствия эксперты отмечали, что состояние Жизель во время изнасилований «было ближе к коме, чем ко сну». Сама потерпевшая отрицает, что притворялась спящей. «Я такой же насильник, как и другие, которые здесь находятся. Они все знали. Они не могут этого отрицать», — заявил Доминик Пелико. По его словам, другие обвиняемые знали, что будет происходить изнасилование его спящей, одурманенной жены еще на этапе переписки с ним.

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Дело Пелико вызвало во Франции новую волну обсуждений проблемы сексуализированного насилия. После начала суда по всей стране прошли митинги в поддержку Жизель и других пострадавших

После начала резонансного процесса по всей Франции прошли митинги в поддержку Жизель Пелико. 14 сентября по призыву феминистских организаций в Париже, Марселе, Бордо, Ренне, Ницце, Анси и других городах на демонстрации против сексуализированного насилия вышли около десяти тысяч человек, в основном женщин. Около трех с половиной тысяч демонстрантов собрались на площади Республики в Париже, с лозунгами «Спасибо, Жизель», «Мы все — Жизель», «Защищай свою дочь, воспитывай своего сына», «Жизель, мы любим тебя».

Как отмечает Vox, дело Пелико наравне с другими громкими случаями обвинений в сексуализированном насилии французских знаменитостей привлекло внимание к этой проблеме во Франции. В этой европейской стране, следует из статьи, к такому насилию относятся с большим скептицизмом, чем в США, а некоторые французские комментаторы называют движение #MeToo проявлением пуританской американской культуры.

«Это отношение быстро меняется, особенно с появлением молодого поколения женщин, французских феминисток и их союзников-мужчин… готовых встретить эти проблемы лицом к лицу, — заявила изданию заслуженная профессор истории Северо-Восточного университета Лора Фрадер, изучающая гендерные отношения в Европе. — Дело Пелико, несомненно, будет способствовать этой тенденции».

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