Роман Полански получил премию «Сезар» как лучший режиссер. Несколько актрис ушли с церемонии награждения в знак протеста

Роман Полански получил французскую кинопремию «Сезар» как лучший режиссер за фильм «Офицер и шпион». Церемония награждения прошла вечером 28 февраля.

После того, как было объявлено имя победителя в категории «Лучшая режиссура», несколько актрис, в том числе Адель Энель, покинули зал в знак протеста.

Ни Полански, ни другие участники съемочной группы «Офицера и шпиона» на церемонии не присутствовали. Полански накануне вручения «Сезаров» заявил, что не придет на церемонию, так как не хочет, чтобы его «линчевали».

«Офицер и шпион» был номинирован в общей сложности на 12 премий «Сезар». Фильм в итоге получил три награды — за лучшую режиссуру, лучший адаптированный сценарий (Полански и Роберт Харрис) и лучший дизайн костюмов.

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«Офицер и шпион» — исторический триллер о суде над Альфредом Дрейфусом, французским евреем, несправедливо обвиненным в шпионаже в пользу Германской империи в 1894 году. Дрейфуса сыграл Луи Гаррель, а его защитника в суде — Жан Дюжарден. В российский прокат фильм вышел 6 февраля.

Из-за 12 номинаций «Офицера и шпиона» руководство кинопремии «Сезар» в середине февраля ушло в отставку.

Роман Полански в 1977 году был обвинен в изнасиловании 13-летней фотомодели в Лос-Анжелесе После ареста и предъявления обвинений Полански признал себя виновным, но бежал из США в Европу, чтобы избежать наказания. Позднее Полански обвинили в насилии еще несколько актрис.