Жоэль Ле Скуарнек на зарисовке из зала суда по делу о сексуализированном насилии над четырьмя детьми. Город Сент на западе Франции. 13 марта 2020 года Benoit Peyrucq / AFP / Scanpix / LETA

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подкасты Французского врача будут судить за насилие в отношении сотен детей 6 минут

В городе Ванн на северо-западе Франции после многолетнего расследования начнется судебный процесс по делу 73-летнего бывшего хирурга Жоэля Ле Скуарнека, обвиняемого в сексуализированном насилии в отношении 299 детей в период с 1989 по 2014 год. Большинство пострадавших — бывшие пациенты врача.

Ле Скуарнек — хирург, специализирующийся на операциях на органах брюшной полости. С 1989 года он работал в больницах в центральной части и на западе Франции. В 2017-м его арестовали по подозрению в сексуализированном насилии в отношении соседки, которой на тот момент было шесть лет. Девочка рассказала родителям, что Ле Скуарнек показывал ей свои гениталии. В ходе медицинского осмотра и опроса полиции выяснилось, что ребенок мог подвергнуться насилию.

В ходе расследования обыск прошел в доме хирурга, где, как описывали французские СМИ, он жил один в неблагоприятных и даже антисанитарных условиях. При обыске нашли секс-куклы, похожие на детей, секс-игрушки и более 300 тысяч видео и фотографий с детской порнографией. Кроме того, были обнаружены записи, в которых врач подробно описывал сцены многолетнего сексуализированного насилия над детьми. В некоторых случаях Ле Скуарнек указывал имена, даты рождения и адреса детей. Утверждалось, что всего в «дневниках» врача были упомянуты имена около 200 несовершеннолетних. Первые записи он начал делать в 1990-м, в некоторых он назвал себя педофилом.

В 2020 году Ле Скуарнека приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в сексуализированному насилии в отношении четырех девочек: шестилетней соседки, двух племянниц, подвергшихся насилию в 1989-1999 годы, и бывшей пациентки, которой на момент преступления в 1993-м было четыре года. Бывший хирург признал вину по этим эпизодам и на суде заявил, что сожалеет о своих действиях.

К моменту первого приговора следствие установило 312 пострадавших, подвергшихся насилию с 1986 года во время работы Ле Скуарнека в больницах. Среди них — 164 мужчины и 148 женщин. 265 из них были младше 15 лет на момент совершения преступлений, в которых обвинили врача. По данным BBC News, Ле Скуарнеку предъявлено обвинение в более чем 100 случаях изнасилований и более чем 150 случаях сексуализированного насилия.

Как защитить детей от сексуализированного насилия

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Всего за годы расследования следователи нашли 349 возможных пострадавших от действий бывшего хирурга. Но по некоторым эпизодам истек срок давности, а в пяти случаях факты «было невозможно квалифицировать как преступления» с достаточными для этого основаниями.

Часть бывших пациентов Ле Скуарнека рассказали, что помнят, как хирург прикасался к ним под видом медицинского осмотра, иногда даже в присутствии их родителей или других врачей. Однако, как заявляли в прокуратуре, в большинстве случаев Ле Скуарнек совершал насилие, когда пострадавшие «находились в состоянии сна, вызванного анестезирующими веществами, седативными и другими медицинскими препаратами, либо из-за усталости или боли». Они были шокированы, когда полиция связалась с ними и сообщила, что в записках врача нашли их имена и описание сцен насилия над ними.

Адвокат нескольких предполагаемых пострадавших Франческа Сатта рассказала BBC News, что среди ее клиентов «семьи двух мужчин, которые помнили [о пережитом насилии] и в итоге покончили с собой». Оливия Монс из ассоциации France Victimes, встречавшаяся со многими потерпевшими по делу Ле Скуарнека, сообщила журналистам, что часть пострадавших лишь смутно помнили случившееся и годами не могли «найти слов, чтобы объяснить», что с ними произошло.

Ожидается, что в ходе процесса также будет обсуждаться вопрос о том, как врачу удавалось так долго совершать преступления и почему этого никто не замечал. BBC News отмечает, что еще в ходе первого суда по делу Ле Скуарнека высказывались утверждения, что несколько членов семьи врача еще с середины 1980-х знали о его действиях, но не вмешивались. Бывшая жена Ле Скуарнека отрицала, что ей было что-либо известно о действиях мужа до его ареста.

При этом еще в начале 2000-х ФБР предупредило французские власти о том, что хирург посещал сайты с детской порнографией. В 2005 году суд в Бретани признал Ле Скуарнека виновным в хранении такого видео. Врач получил лишь четыре месяца условно, а правоохранительные органы не передавали информацию об этом медицинским властям, и Ле Скуарнек продолжил работать в больницах, в том числе с детьми.

В 2006 году один из коллег хирурга, уже подозревавший Ле Скуарнека, узнал из местной прессы о выдвинутых против него обвинениях и призвал региональную медицинскую ассоциацию принять меры. Однако в итоге большинство коллег Ле Скуарнека решили, что он не нарушил врачебной этики, и к нему не стали применять какие-либо санкции. Правозащитники считают, что эти эпизоды могут свидетельствовать о том, что коллеги бывшего хирурга знали о его действиях, но не остановили его.

Первое судебное заседание по делу назначено на 24 февраля. Слушания, как ожидается, продлятся до июня 2025 года. Пока неизвестно, будут ли они открыты для журналистов и общественности. Для этого все пострадавшие должны отказаться от своего права на конфиденциальность и закрытый процесс.

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