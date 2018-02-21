8 февраля вышло расследование ФБК о связях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера правительства России Сергея Приходько. Оно опиралось на материалы из инстаграма и книги Насти Рыбки — сотрудницы эскорт-услуг, которая была на яхте в Норвегии вместе с Дерипаской и Приходько. 21 февраля Алексей Навальный опубликовал интервью, которое его пресс-секретарь Кира Ярмыш взяла у Насти Рыбки и ее «наставника», секс-тренера и резидента «Сколково» Алекса Лесли. «Медуза» публикует пересказ главных фрагментов этого интервью, в кавычках даны прямые цитаты.

Настя Рыбка: Олег Дерипаска — высокий стильный симпатичный мужчина с харизмой, мой типаж. «Ведет себя так, что ему все можно». Одну из трех книг про него мы не опубликовали — знакомый политолог сказал, что нас убьют. По одному только выражению лица Сергея Приходько «Дерипаска сразу бежит разруливать проблему». Казалось, что Дерипаска относится к нему как к отцу. На яхтах никто никого к сексу не принуждает. Девушки из эскорта обычно не отказываются. Одной из девушек на яхте, «видимо, что-то хотелось от Приходько, и она понимала, что нужно получить [это] через постель».

Алекс Лесли: Для представителей элиты такие поездки на яхте — «не взятка, потому что они всегда так живут». Мы не воспринимали материалы о Дерипаске как компромат. Когда одна из девушек подарила Дерипаске книгу Насти Рыбки, тот был в шоке. Потом Рыбка решила опубликовать материалы о нем в инстаграме, чтобы он расслабился и не боялся, что она будет его шантажировать. Когда Рыбку арестовали за секс на улице и начали угрожать, адвокаты Дерипаски ей помогли.