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Дерипаска, «его босс» вице-премьер и Настя Рыбка: новое расследование Навального в одном абзаце
Обновление. Представитель Олега Дерипаски прокомментировал расследование так: «Данные попытки искажения действительности и извращения информации дискредитируют только авторов подобного рода фальшивых «сенсаций».
Навальный решил проверить инстаграмы полуодетых девушек-провокаторов, которые приходят в его штабы. На фотографиях у одной из них — Насти Рыбки — нашелся миллиардер Олег Дерипаска! Снимки сделаны на яхте: помимо Дерипаски там есть еще «его босс», которого миллиардер называет Сергеем Эдуардовичем. Судя по репликам и фотографиям, это Сергей Приходько — один из заместителей Дмитрия Медведева. Вывод Навального: один из руководителей правительства отдыхает с девушками на яхте (и за деньги) Дерипаски. Настя Рыбка уже поблагодарила Навального за бесплатную раскрутку.
Полностью расследование можно почитать и посмотреть на сайте Навального.
Фото в анонсе: Станислав Красильников / ТАСС / Vida Press