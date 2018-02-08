Дерипаска, «его босс» вице-премьер и Настя Рыбка: новое расследование Навального в одном абзаце

Обновление. Представитель Олега Дерипаски прокомментировал расследование так: «Данные попытки искажения действительности и извращения информации дискредитируют только авторов подобного рода фальшивых «сенсаций».

Навальный решил проверить инстаграмы полуодетых девушек-провокаторов, которые приходят в его штабы. На фотографиях у одной из них — Насти Рыбки — нашелся миллиардер ! Снимки сделаны на яхте: помимо Дерипаски там есть еще «его босс», которого миллиардер называет Сергеем Эдуардовичем. Судя по и фотографиям, это Сергей Приходько — один из заместителей Дмитрия Медведева. Вывод Навального: один из руководителей правительства отдыхает с девушками на яхте (и за деньги) Дерипаски. Настя Рыбка уже поблагодарила Навального за бесплатную раскрутку.

Полностью расследование можно почитать и посмотреть на сайте Навального.