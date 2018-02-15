В России начали блокировать доступ к сайту Навального

Роскомнадзор приступил к блокировке https://t.co/ps69rnHWbR по требованию Дерипаски. Через некоторых провайдеров сайт ещё открывается, но это временно.

8 февраля Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о том, как бизнесмен Олег Дерипаска отдыхал на яхте вместе с вице-премьером правительства Сергеем Приходько и сотрудницей «индустрии эскортных услуг» Настей Рыбкой.

На следующий день в суд Усть-Лабинска поступил иск от Дерипаски с требованием ограничить доступ к материалам из расследования, опубликованным на сайте Навального, а также в YouTube и Instagram. Суд согласился с доводами миллиардера и в качестве обеспечительной меры направил требование Роскомнадзору о необходимости удаления информации с ресурсов. Срок удаления материалов истек вечером 14 февраля.

Роскомнадзору удалось добиться удаления материалов расследования из ряда СМИ. Также Instagram закрыл доступ для российских пользователей к фотографиям из профиля Насти Рыбки, которые послужили источником расследования. Переговоры Роскомнадзора с Google об удалении данных с YouTube пока продолжаются.

Алексей Навальный отказался удалять материалы расследования на своих ресурсах и подал ответный иск к Роскомнадзору.