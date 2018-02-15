В штабе Навального сообщили, что «сломали без особого труда» блокировку сайта navalny.com

Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков заявил, что на заблокированный в России сайт navalny.com можно зайти несмотря на ограничение доступа, поскольку «их механизм „блокировок“ ломается без особого труда».

Некоторые пользователи твиттера подтвердили, что у ряда провайдеров сайт стал открываться. Позже Волков заявил, что сайт снова может не открываться из-за DDoS-атаки.

Каким образом был «сломан» механизм блокировок, Волков не сообщил, назвав это в разговоре с «Ведомостями» «блестящей работой технологической команды».