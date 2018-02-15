В штабе Навального сообщили, что «сломали без особого труда» блокировку сайта navalny.com

Леонид Волков
18:01, 15 февраля 2018
Надежный источник

Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков заявил, что на заблокированный в России сайт navalny.com можно зайти несмотря на ограничение доступа, поскольку «их механизм „блокировок“ ломается без особого труда».

Некоторые пользователи твиттера подтвердили, что у ряда провайдеров сайт стал открываться. Позже Волков заявил, что сайт снова может не открываться из-за DDoS-атаки.

Каким образом был «сломан» механизм блокировок, Волков не сообщил, назвав это в разговоре с «Ведомостями» «блестящей работой технологической команды».

15 февраля Роскомнадзор начал блокировать сайт navalny.com. Блог Алексея Навального был внесен в реестр запрещенных сайтов по решению суда, куда бизнесмен Олег Дерипаска обратился после публикации ФБК расследования про его отношения с вице-премьером Сергеем Приходько.
Ответчиком по иску Дерипаски выступает женщина по имени Настя Рыбка, которая провела несколько дней с ним и Приходько на яхте и опубликовала в инстаграме фото, видео и аудиозаписи из поездки. Эти материалы появились как в расследовании Навального, так и в публикациях СМИ. Бизнесмен говорит, что они были опубликованы без его согласия.
Роскомнадзору удалось добиться удаления материалов из расследования из ряда СМИ. Instagram закрыл для российских пользователей доступ к фотографиям из профиля Насти Рыбки, которые послужили источником расследования. Переговоры Роскомнадзора с Google об удалении данных с YouTube пока продолжаются.
Навальный удалять материалы расследования отказался и подал ответный иск к Роскомнадзору.

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